28 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Avô é investigado por suspeita de abuso contra neta de 5 anos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Renan
Menina de 5 anos teria relatado à mãe abusos durante visita à casa do avô paterno; homem foi ouvido e liberado por não haver situação de flagrante
Menina de 5 anos teria relatado à mãe abusos durante visita à casa do avô paterno; homem foi ouvido e liberado por não haver situação de flagrante

A Polícia Civil investiga uma suspeita de estupro de vulnerável envolvendo uma menina de 5 anos e seu avô paterno, em Birigui. O caso foi registrado na noite de terça-feira (27), após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência inicialmente comunicada como desentendimento familiar, no bairro Colinas.

Segundo o registro policial, a mãe informou aos agentes que seus dois filhos, um menino de 8 anos e a menina de 5, haviam passado uma noite na residência do avô paterno no início da semana.

Após retornar para casa, a menina teria relatado à mãe que sofreu abusos durante a permanência no imóvel.

O homem apontado como suspeito estava no endereço quando os policiais chegaram. Conforme as informações da ocorrência, ele tentou deixar o local, mas foi contido por populares.

Durante a tentativa de fuga, sofreu uma queda e teve escoriações. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento, antes de ser levado à delegacia.

Investigação

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O caso foi registrado como estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

As crianças não estavam presentes durante a intervenção policial. A apuração deverá incluir procedimentos de escuta e atendimento adequados à idade, conforme a legislação de proteção à criança e ao adolescente.

Após ser ouvido, o investigado foi liberado. Segundo a autoridade policial, não havia situação de flagrante, uma vez que os fatos relatados teriam ocorrido anteriormente.

A Polícia Civil dará continuidade à investigação para esclarecer as circunstâncias da denúncia. Eventuais medidas cautelares poderão ser solicitadas à Justiça, caso sejam consideradas necessárias.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários