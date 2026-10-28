A Polícia Civil investiga uma suspeita de estupro de vulnerável envolvendo uma menina de 5 anos e seu avô paterno, em Birigui. O caso foi registrado na noite de terça-feira (27), após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência inicialmente comunicada como desentendimento familiar, no bairro Colinas.

Segundo o registro policial, a mãe informou aos agentes que seus dois filhos, um menino de 8 anos e a menina de 5, haviam passado uma noite na residência do avô paterno no início da semana.

Após retornar para casa, a menina teria relatado à mãe que sofreu abusos durante a permanência no imóvel.