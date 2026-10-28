A Polícia Civil investiga uma suspeita de estupro de vulnerável envolvendo uma menina de 5 anos e seu avô paterno, em Birigui. O caso foi registrado na noite de terça-feira (27), após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência inicialmente comunicada como desentendimento familiar, no bairro Colinas.
Segundo o registro policial, a mãe informou aos agentes que seus dois filhos, um menino de 8 anos e a menina de 5, haviam passado uma noite na residência do avô paterno no início da semana.
Após retornar para casa, a menina teria relatado à mãe que sofreu abusos durante a permanência no imóvel.
O homem apontado como suspeito estava no endereço quando os policiais chegaram. Conforme as informações da ocorrência, ele tentou deixar o local, mas foi contido por populares.
Durante a tentativa de fuga, sofreu uma queda e teve escoriações. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento, antes de ser levado à delegacia.
Investigação
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O caso foi registrado como estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.
As crianças não estavam presentes durante a intervenção policial. A apuração deverá incluir procedimentos de escuta e atendimento adequados à idade, conforme a legislação de proteção à criança e ao adolescente.
Após ser ouvido, o investigado foi liberado. Segundo a autoridade policial, não havia situação de flagrante, uma vez que os fatos relatados teriam ocorrido anteriormente.
A Polícia Civil dará continuidade à investigação para esclarecer as circunstâncias da denúncia. Eventuais medidas cautelares poderão ser solicitadas à Justiça, caso sejam consideradas necessárias.
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