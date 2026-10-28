28 de outubro de 2026
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FINADOS

Cemitérios de Araçatuba terão missas e mudanças no trânsito

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou bloqueios para organizar a circulação de veículos e pedestres durante o feriado
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou bloqueios para organizar a circulação de veículos e pedestres durante o feriado

Os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão das 7h às 18h na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados. Além das visitas aos túmulos, haverá missas, comércio ambulante autorizado e interdições de trânsito nas proximidades das unidades.

Segundo a Prefeitura, os cemitérios da Saudade, no bairro Higienópolis, e Recanto de Paz, no Rosele, terão programação religiosa durante a manhã.

Confira os horários das missas

No Cemitério da Saudade, localizado na Avenida da Saudade, a missa será às 7h30, celebrada pelo padre Charles Borg.

Já no Cemitério Recanto de Paz, na Rua Wandenkolk, a celebração ocorrerá às 8h, com o padre Lucas Alan Costa.

Além disso, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) organizou o cadastramento de ambulantes para a venda de flores, velas, artigos religiosos e alimentos nas imediações dos cemitérios.

Trânsito terá interdições nos dois cemitérios

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana anunciou bloqueios para organizar a circulação de veículos e pedestres durante o feriado.

No entorno do Cemitério da Saudade, haverá interdição na Avenida da Saudade, no cruzamento com a Rua Coelho Neto e a rotatória Agostinho Barbosa. Também ocorrerá bloqueio parcial no cruzamento das ruas Coelho Neto e Brigadeiro Luís Antônio.

Já nas proximidades do Cemitério Recanto de Paz, haverá interdição total no cruzamento das ruas Wandenkolk e Carmem Miranda. Além disso, a vicinal Clibas de Almeida Prado terá bloqueio parcial no cruzamento com a Rua Wandenkolk.

Cemitérios receberam melhorias

Entre 2025 e 2026, a Prefeitura realizou obras de infraestrutura nos dois cemitérios municipais.

No Recanto de Paz, os serviços incluíram a construção de 300 metros de calçamento, concretagem de passarelas, instalação de guias e conclusão do ossuário comunitário. Também houve melhorias na área administrativa, troca do portão de entrada e plantio de grama na quadra das sepulturas infantis.

Enquanto isso, o Cemitério da Saudade recebeu concretagem de passarelas, modernização de equipamentos administrativos e revitalização da portaria da Avenida da Saudade.

 

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