Os cemitérios municipais de Araçatuba funcionarão das 7h às 18h na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados. Além das visitas aos túmulos, haverá missas, comércio ambulante autorizado e interdições de trânsito nas proximidades das unidades.

Segundo a Prefeitura, os cemitérios da Saudade, no bairro Higienópolis, e Recanto de Paz, no Rosele, terão programação religiosa durante a manhã.

Confira os horários das missas

No Cemitério da Saudade, localizado na Avenida da Saudade, a missa será às 7h30, celebrada pelo padre Charles Borg.