A Câmara Municipal de Guararapes realizou, na terça-feira (27), a 24ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, marcada pela votação de um veto do Executivo a um projeto que trata da transparência na aplicação de emendas parlamentares. Os vereadores rejeitaram o veto a três artigos da proposta, enquanto mantiveram a restrição a um dispositivo específico.

O Projeto de Lei nº 049/2026, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, estabelece medidas para ampliar a publicidade das informações sobre a execução das emendas parlamentares no Portal da Transparência do município.

A votação ocorreu de forma secreta, conforme o Regimento Interno da Casa. O veto aos artigos 1º, 3º e 4º foi rejeitado pelos parlamentares. Já o veto ao artigo 2º, inciso I, foi mantido.

Projeto inclui evento no calendário municipal