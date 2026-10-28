A Câmara Municipal de Guararapes realizou, na terça-feira (27), a 24ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, marcada pela votação de um veto do Executivo a um projeto que trata da transparência na aplicação de emendas parlamentares. Os vereadores rejeitaram o veto a três artigos da proposta, enquanto mantiveram a restrição a um dispositivo específico.
O Projeto de Lei nº 049/2026, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, estabelece medidas para ampliar a publicidade das informações sobre a execução das emendas parlamentares no Portal da Transparência do município.
A votação ocorreu de forma secreta, conforme o Regimento Interno da Casa. O veto aos artigos 1º, 3º e 4º foi rejeitado pelos parlamentares. Já o veto ao artigo 2º, inciso I, foi mantido.
Projeto inclui evento no calendário municipal
Na mesma sessão, os vereadores analisaram, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 077/2026, que prevê a inclusão do “Dia do Flashback” no calendário oficial de eventos de Guararapes.
Os parlamentares também apresentaram dois requerimentos direcionados ao prefeito, solicitando informações sobre assuntos de interesse público. Um deles aborda questões relacionadas ao Cemitério Municipal, enquanto o outro trata da reforma do prédio da Câmara.
Ponto de ônibus e passagem de linha férrea
A infraestrutura urbana também esteve entre os temas discutidos. Duas indicações foram apresentadas com propostas voltadas à mobilidade e à melhoria das condições de circulação no município.
A Indicação nº 032/2026 solicita a instalação de um ponto de ônibus com cobertura na esquina das ruas Fulgêncio Bonfietti e Jairo Yoshiaki Miwa, próximo à área verde existente no local. A proposta busca proporcionar mais proteção e conforto aos passageiros durante a espera pelo transporte coletivo.
Já a Indicação nº 033/2026 pede o nivelamento da passagem da linha férrea no cruzamento das ruas Armando Salles de Oliveira e Lauro Heiderich, nas proximidades do Supermercado Sakashita. A medida pretende melhorar as condições de tráfego de veículos pelo trecho.
As indicações foram apresentadas no Legislativo para encaminhamento e análise, enquanto os requerimentos buscam obter esclarecimentos do Executivo sobre os assuntos apontados.
Próxima sessão
A próxima Sessão Ordinária da Câmara de Guararapes está prevista para 3 de novembro.
As reuniões legislativas integram as atividades de discussão e votação de propostas, fiscalização do Executivo e encaminhamento de demandas relacionadas aos serviços públicos e à infraestrutura municipal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.