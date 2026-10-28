Um suposto esquema de investimentos em criptomoedas terminou com um prejuízo de R$ 43,9 mil para um homem de 44 anos. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (27), no Plantão Policial de Araçatuba, após a vítima perceber que não conseguia recuperar o dinheiro aplicado.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem entrou em um grupo de investimentos no WhatsApp que aparentava ser legítimo. No espaço, um dos responsáveis teria orientado os participantes a realizar aplicações por meio do aplicativo “Cryvion Exchange”, apresentado como uma plataforma de negociação de ativos financeiros.

Convencido pelas orientações recebidas, o investidor realizou operações que totalizaram R$ 43,9 mil. Para movimentar o dinheiro, utilizava o aplicativo Nubank, por meio do qual comprava dólares digitais e transferia os valores para a suposta corretora.