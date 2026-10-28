Um suposto esquema de investimentos em criptomoedas terminou com um prejuízo de R$ 43,9 mil para um homem de 44 anos. O caso foi registrado na tarde de terça-feira (27), no Plantão Policial de Araçatuba, após a vítima perceber que não conseguia recuperar o dinheiro aplicado.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem entrou em um grupo de investimentos no WhatsApp que aparentava ser legítimo. No espaço, um dos responsáveis teria orientado os participantes a realizar aplicações por meio do aplicativo “Cryvion Exchange”, apresentado como uma plataforma de negociação de ativos financeiros.
Convencido pelas orientações recebidas, o investidor realizou operações que totalizaram R$ 43,9 mil. Para movimentar o dinheiro, utilizava o aplicativo Nubank, por meio do qual comprava dólares digitais e transferia os valores para a suposta corretora.
As transações eram feitas por links que geravam códigos aleatórios, apresentados como parte do procedimento para depósitos em criptomoedas.
Dinheiro ficou bloqueado
A suspeita de fraude surgiu quando o homem tentou recuperar os valores investidos e descobriu que o dinheiro estava bloqueado, sem possibilidade de resgate.
Ainda segundo o registro policial, o grupo no WhatsApp reunia 153 participantes. A vítima relatou que uma pessoa havia sido retirada do grupo e, ao entrar em contato com ela, descobriu que o outro participante enfrentava uma situação semelhante, também sem conseguir acessar o dinheiro aplicado.
O homem forneceu à Polícia Civil os números de telefone dos supostos administradores do grupo e de outras pessoas que teriam enviado mensagens incentivando os investimentos. Até o momento, porém, não há confirmação de que todos os integrantes tenham envolvimento com a possível fraude.
O caso foi registrado e encaminhado para investigação. Até a formalização da ocorrência, não havia informações sobre a recuperação dos R$ 43,9 mil.
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