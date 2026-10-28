E-mails atribuídos a Walmir Henrique Vitorelli Braga, cunhado da prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), integram uma investigação sobre suposta espionagem de adversários políticos e de um jornalista. Uma das mensagens menciona pagamentos relacionados ao hacker Patrick César da Silva Brito e afirma que Walmir conversaria com a cunhada sobre o assunto.

O conteúdo consta do material investigativo encaminhado à reportagem. A referência à prefeita, porém, não comprova que ela tenha autorizado pagamentos, contratado o hacker ou participado de atividades ilegais.

Walmir, tesoureiro do PSD em Bauru, é apontado como possível intermediário das tratativas. Segundo a investigação, a suposta espionagem teria como alvos iniciais a vereadora Estela Almagro (PT) e o jornalista Nelson Itaberá, responsável pelo site Contraponto. Ambos teriam sido monitorados sem autorização.

Lista de possíveis alvos