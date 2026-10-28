O Festival Literário de Birigui (Flibi) chega à 13ª edição em 2026 com uma programação que reúne literatura, debates, atividades artísticas e música. Entre os destaques anunciados estão encontros com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, a escritora Eva Furnari e a apresentação da banda Detonautas, prevista para o dia 7 de novembro, no Parque do Povo.

A programação também inclui concurso de poesia, oficinas, intervenções artísticas e atividades voltadas à valorização da leitura e da produção cultural. As atrações divulgadas estão distribuídas por diferentes espaços do município, como o Sesc Birigui, a Biblioteca Municipal e o Solar Eunice Weaver.

Entre os encontros previstos, Pondé participa de uma atividade no dia 4 de novembro, às 20h, com mediação de Lilian Flores. No mesmo dia, às 9h, a Biblioteca Municipal recebe a oficina “Cartas de Gabriel”, com Duda Oliveira e Paloma Moreira. À tarde, às 14h30, o Solar Eunice Weaver recebe a atividade “A Palavra é Transformação”, com Natália Deloso e mediação de Zezé Gomes.