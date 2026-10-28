O Festival Literário de Birigui (Flibi) chega à 13ª edição em 2026 com uma programação que reúne literatura, debates, atividades artísticas e música. Entre os destaques anunciados estão encontros com o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé, a escritora Eva Furnari e a apresentação da banda Detonautas, prevista para o dia 7 de novembro, no Parque do Povo.
A programação também inclui concurso de poesia, oficinas, intervenções artísticas e atividades voltadas à valorização da leitura e da produção cultural. As atrações divulgadas estão distribuídas por diferentes espaços do município, como o Sesc Birigui, a Biblioteca Municipal e o Solar Eunice Weaver.
Entre os encontros previstos, Pondé participa de uma atividade no dia 4 de novembro, às 20h, com mediação de Lilian Flores. No mesmo dia, às 9h, a Biblioteca Municipal recebe a oficina “Cartas de Gabriel”, com Duda Oliveira e Paloma Moreira. À tarde, às 14h30, o Solar Eunice Weaver recebe a atividade “A Palavra é Transformação”, com Natália Deloso e mediação de Zezé Gomes.
Ainda no dia 4, às 18h30, o Sesc Birigui recebe a Cia. das Bravas, com a atividade “Para Não Secar”. A programação segue no dia 5 de novembro, às 19h, com um encontro com Eva Furnari, também no Sesc.
O encerramento musical divulgado para o dia 7 de novembro será com a banda Detonautas, às 20h, no Parque do Povo.
Concurso de poesia
A programação inclui ainda um concurso de poesia com o tema “Leitura de Mundo”. A iniciativa contempla estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, conforme as informações apresentadas na divulgação do festival.
A proposta amplia a participação de estudantes na programação e cria um espaço para a expressão de ideias, experiências e diferentes formas de interpretar a realidade por meio da escrita.
Festival incentiva a leitura desde 2014
Criado em 2014, o Flibi tem como objetivo estimular o interesse pela literatura entre moradores de Birigui e região, além de ampliar o acesso aos livros, à leitura e às diferentes manifestações artísticas e culturais. A realização do evento também está associada à valorização da Biblioteca Municipal e à formação de novos leitores.
Ao longo das edições, o festival incorporou diferentes formatos de atividades, incluindo encontros com escritores, oficinas, contações de histórias, apresentações musicais, espetáculos e ações educativas. Em 2018, por exemplo, a quinta edição reuniu 53 atividades gratuitas e contou com a participação de autores nacionais e regionais.
Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, o evento realizou sua sétima edição em formato on-line, com mesas literárias, oficinas, clube de leitura e contações de histórias. A programação buscou manter o acesso às atividades culturais mesmo com as restrições presenciais daquele período.
Em 2024, o festival chegou à 11ª edição com atividades relacionadas à literatura, à diversidade e à inclusão, além de apresentações musicais e ações educativas. A programação daquele ano incluiu nomes da cultura brasileira e shows no Parque do Povo.
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