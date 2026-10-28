Um homem identificado como Fabrício Paes de Lima, 31 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (28), na Rua João Ferreira dos Santos, nº 238, no bairro Porto Real I, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída junto à porta de entrada da residência onde morava sozinha, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, após acionamento via Copom para averiguar disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Fabrício caído na entrada do imóvel.

Equipes de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem já estava morto.