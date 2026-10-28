Um homem identificado como Fabrício Paes de Lima, 31 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (28), na Rua João Ferreira dos Santos, nº 238, no bairro Porto Real I, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída junto à porta de entrada da residência onde morava sozinha, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar, após acionamento via Copom para averiguar disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Fabrício caído na entrada do imóvel.
Equipes de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem já estava morto.
Conforme o registro policial, um vizinho identificado como Maicon Willian Cardoso Borges, descrito como padrasto da vítima, relatou ter ouvido dois estampidos semelhantes a tiros enquanto dormia. Ao verificar o que havia acontecido, ele encontrou o enteado caído em frente à residência.
O homem também informou aos policiais não possuir informações sobre a autoria dos disparos.
Perícia identificou dois disparos
A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local. De acordo com o exame preliminar descrito no boletim, Fabrício foi atingido por dois projéteis: um atingiu a mão direita, atravessou a região axilar e saiu pelo tórax; o outro atingiu a região da bochecha, com saída pela nuca.
Durante os trabalhos periciais, não foram localizados projéteis ou cápsulas deflagradas nas imediações, conforme o documento policial.
O celular da vítima, um aparelho da marca Motorola, de cor verde, foi apreendido pela equipe policial e registrado como objeto relacionado à ocorrência.
Investigação
A Polícia Civil também constatou a existência de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades, cujas imagens poderão contribuir para esclarecer a dinâmica do crime e auxiliar na identificação de possíveis envolvidos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram solicitados exames necroscópico, toxicológico e de dosagem alcoólica.
O caso foi registrado como homicídio consumado e deverá ser encaminhado a outra unidade policial para continuidade das investigações. Até as informações constantes no boletim de ocorrência, a autoria e a motivação do crime não haviam sido esclarecidas.
A Polícia Civil segue responsável pela apuração dos fatos.
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