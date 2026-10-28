28 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Desaparecido é encontrado morto em área rural de Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A vítima foi identificada como Adilson Francisco Feltrin
A vítima foi identificada como Adilson Francisco Feltrin

Um homem de 52 anos que estava desaparecido foi encontrado morto em uma área rural de Birigui, na terça-feira (27). O corpo estava próximo à Estrada Municipal Francisco Contel, e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio.

A vítima foi identificada como Adilson Francisco Feltrin. Segundo as informações divulgadas, ele foi encontrado com fios amarrados ao pescoço e um saco na cabeça. Documentos pessoais que estavam em uma carteira foram localizados nas proximidades do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, Adilson havia desaparecido no dia 22 de outubro. A família registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento no sábado (24).

Após o registro, policiais iniciaram as buscas e levantaram informações sobre os possíveis locais por onde o homem teria passado. As diligências levaram à localização do corpo na área rural do município.

Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis responsáveis.

Até a última atualização das informações divulgadas, ninguém havia sido preso. A investigação deve apurar a dinâmica do crime e as circunstâncias que antecederam a morte da vítima.

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