Um homem de 52 anos que estava desaparecido foi encontrado morto em uma área rural de Birigui, na terça-feira (27). O corpo estava próximo à Estrada Municipal Francisco Contel, e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio.

A vítima foi identificada como Adilson Francisco Feltrin. Segundo as informações divulgadas, ele foi encontrado com fios amarrados ao pescoço e um saco na cabeça. Documentos pessoais que estavam em uma carteira foram localizados nas proximidades do corpo.

De acordo com a Polícia Civil, Adilson havia desaparecido no dia 22 de outubro. A família registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento no sábado (24).