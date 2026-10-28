Um homem de 52 anos que estava desaparecido foi encontrado morto em uma área rural de Birigui, na terça-feira (27). O corpo estava próximo à Estrada Municipal Francisco Contel, e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio.
A vítima foi identificada como Adilson Francisco Feltrin. Segundo as informações divulgadas, ele foi encontrado com fios amarrados ao pescoço e um saco na cabeça. Documentos pessoais que estavam em uma carteira foram localizados nas proximidades do corpo.
De acordo com a Polícia Civil, Adilson havia desaparecido no dia 22 de outubro. A família registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento no sábado (24).
Após o registro, policiais iniciaram as buscas e levantaram informações sobre os possíveis locais por onde o homem teria passado. As diligências levaram à localização do corpo na área rural do município.
Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar possíveis responsáveis.
Até a última atualização das informações divulgadas, ninguém havia sido preso. A investigação deve apurar a dinâmica do crime e as circunstâncias que antecederam a morte da vítima.
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