O comércio de Araçatuba e Birigui terá alterações no funcionamento durante o fim de semana prolongado de Finados. As lojas abrem normalmente na sexta-feira (30) e no sábado (31), mas permanecerão fechadas na segunda-feira (2), feriado nacional.

Em Araçatuba, a sexta-feira será marcada por ponto facultativo nas repartições públicas municipais em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro e transferido para o dia 30. A medida, no entanto, não altera o funcionamento previsto para o comércio.

Na sexta-feira, as lojas de Araçatuba atendem até as 18h. No sábado, o funcionamento segue o horário habitual. Em Birigui, o cronograma será semelhante, com atendimento normal na sexta e no sábado e fechamento na segunda-feira.

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