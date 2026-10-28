O comércio de Araçatuba e Birigui terá alterações no funcionamento durante o fim de semana prolongado de Finados. As lojas abrem normalmente na sexta-feira (30) e no sábado (31), mas permanecerão fechadas na segunda-feira (2), feriado nacional.
Em Araçatuba, a sexta-feira será marcada por ponto facultativo nas repartições públicas municipais em razão do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro e transferido para o dia 30. A medida, no entanto, não altera o funcionamento previsto para o comércio.
Na sexta-feira, as lojas de Araçatuba atendem até as 18h. No sábado, o funcionamento segue o horário habitual. Em Birigui, o cronograma será semelhante, com atendimento normal na sexta e no sábado e fechamento na segunda-feira.
Novembro abre temporada de promoções
O início de novembro também marca a aproximação da Black Friday, campanha de descontos que tradicionalmente movimenta o comércio no país e aumenta a procura por produtos de diferentes segmentos.
A data oficial da Black Friday em 2026 será 27 de novembro, última sexta-feira do mês. Até lá, consumidores devem encontrar campanhas promocionais antecipadas em algumas lojas.
Para os comerciantes, o período representa uma oportunidade de atrair clientes e impulsionar as vendas antes das compras de fim de ano. Para os consumidores, a recomendação é comparar preços e verificar as condições das ofertas antes de fechar negócio.
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