A Justiça concedeu à avó materna de Micael, menino de dois anos que morreu após suspeitas de agressões em Araçatuba, a guarda provisória das crianças da família que estavam acolhidas pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica). A decisão ocorreu na tarde desta terça-feira (27).

Segundo a Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a guarda terá validade de 90 dias. A decisão tem como fundamento o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Antes de conceder a guarda, a Justiça considerou um estudo psicossocial e a manifestação do Ministério Público. Além disso, determinou que a rede de proteção competente acompanhe a família durante o período.