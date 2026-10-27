27 de outubro de 2026
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EDUCAÇÃO

Mãe de aluna de 13 anos denuncia ataques racistas em escola

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Adolescente teria sido alvo de apelidos ofensivos atribuídos a três colegas de turma; caso foi registrado pela Polícia Civil
Adolescente teria sido alvo de apelidos ofensivos atribuídos a três colegas de turma; caso foi registrado pela Polícia Civil

Uma estudante de 13 anos, matriculada no 8º ano de uma escola estadual na Vila Estádio, em Araçatuba, procurou ajuda após relatar que estaria sendo alvo de ofensas de cunho racista e apelidos depreciativos dentro da sala de aula.

O caso foi levado à Polícia Civil na segunda-feira (26) pela mãe da adolescente e registrado como ato infracional análogo ao crime de injúria.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a menina teria relatado à mãe que vinha sendo alvo de provocações recorrentes por parte de três colegas da mesma turma. Entre as expressões que teriam sido utilizadas contra ela estão referências a “macaco”, “lobisomem” e “Tarzan”.

Diante dos relatos da filha, a mãe decidiu procurar o Plantão Policial para formalizar a denúncia.

A ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades competentes, que poderão avaliar as circunstâncias dos fatos e eventuais responsabilidades. Por envolver adolescentes, os procedimentos seguem as regras específicas previstas na legislação para casos envolvendo menores de idade.

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