Uma estudante de 13 anos, matriculada no 8º ano de uma escola estadual na Vila Estádio, em Araçatuba, procurou ajuda após relatar que estaria sendo alvo de ofensas de cunho racista e apelidos depreciativos dentro da sala de aula.

O caso foi levado à Polícia Civil na segunda-feira (26) pela mãe da adolescente e registrado como ato infracional análogo ao crime de injúria.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a menina teria relatado à mãe que vinha sendo alvo de provocações recorrentes por parte de três colegas da mesma turma. Entre as expressões que teriam sido utilizadas contra ela estão referências a “macaco”, “lobisomem” e “Tarzan”.