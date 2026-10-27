Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (27), no bairro Porto Real, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que apreendeu entorpecentes, dinheiro, celulares e materiais que seriam utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.

Segundo informações da PM, durante a abordagem foram localizados 59 microtubos contendo cocaína, 58 porções de maconha e uma porção de maconha do tipo dry. Também foram apreendidos R$ 20 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Ainda durante a ocorrência, os policiais foram informados sobre outro endereço. No local indicado pelo homem, a equipe encontrou uma balança de precisão, além de outros materiais relacionados à embalagem de entorpecentes.