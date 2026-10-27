Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (27), no bairro Porto Real, em Araçatuba. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que apreendeu entorpecentes, dinheiro, celulares e materiais que seriam utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.
Segundo informações da PM, durante a abordagem foram localizados 59 microtubos contendo cocaína, 58 porções de maconha e uma porção de maconha do tipo dry. Também foram apreendidos R$ 20 em dinheiro e dois aparelhos celulares.
Ainda durante a ocorrência, os policiais foram informados sobre outro endereço. No local indicado pelo homem, a equipe encontrou uma balança de precisão, além de outros materiais relacionados à embalagem de entorpecentes.
O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada pela autoridade policial.
Uma mulher também foi conduzida à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o caso. Após ser ouvida, ela foi liberada.
Todo o material recolhido foi apresentado à Polícia Civil, que adotará as providências previstas em lei.
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