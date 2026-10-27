Moradores de Araçatuba devem ficar atentos às alterações no funcionamento dos serviços municipais nesta semana. A Prefeitura informou que haverá mudanças na sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo transferido pelo Dia do Servidor Público, e na segunda-feira (2), feriado de Finados.

Embora o Dia do Servidor Público seja celebrado oficialmente em 28 de outubro, a administração municipal transferiu o ponto facultativo para sexta-feira. Com isso, repartições administrativas não terão atendimento ao público.

Entre os locais que permanecerão fechados estão o Paço Municipal, as secretarias municipais, o Atende Fácil, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal.