27 de outubro de 2026
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Veja o que abre e fecha em Araçatuba nesta sexta e na segunda

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Repartições municipais e UBSs estarão fechadas na sexta (30) e segunda (2); serviços essenciais funcionarão normalmente
Repartições municipais e UBSs estarão fechadas na sexta (30) e segunda (2); serviços essenciais funcionarão normalmente

Moradores de Araçatuba devem ficar atentos às alterações no funcionamento dos serviços municipais nesta semana. A Prefeitura informou que haverá mudanças na sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo transferido pelo Dia do Servidor Público, e na segunda-feira (2), feriado de Finados.

Embora o Dia do Servidor Público seja celebrado oficialmente em 28 de outubro, a administração municipal transferiu o ponto facultativo para sexta-feira. Com isso, repartições administrativas não terão atendimento ao público.

Entre os locais que permanecerão fechados estão o Paço Municipal, as secretarias municipais, o Atende Fácil, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal.

Os serviços considerados essenciais seguirão em funcionamento. O Samu, o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Odontológico atenderão normalmente durante o período.

Também estarão abertos os cemitérios e a Capela Municipal, enquanto os parques públicos permanecerão disponíveis para a população. A coleta de lixo e o funcionamento dos ecopontos também serão mantidos.

Confira o que funciona

  • Samu
  • Pronto-Socorro Municipal
  • Pronto-Socorro Odontológico
  • Cemitérios e Capela Municipal
  • Parques públicos
  • Coleta de lixo
  • Ecopontos

Serviços que estarão fechados

  • Paço Municipal e secretarias
  • Atende Fácil
  • UBSs
  • Museu Ferroviário
  • Biblioteca Municipal

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