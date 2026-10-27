Moradores de Araçatuba devem ficar atentos às alterações no funcionamento dos serviços municipais nesta semana. A Prefeitura informou que haverá mudanças na sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo transferido pelo Dia do Servidor Público, e na segunda-feira (2), feriado de Finados.
Embora o Dia do Servidor Público seja celebrado oficialmente em 28 de outubro, a administração municipal transferiu o ponto facultativo para sexta-feira. Com isso, repartições administrativas não terão atendimento ao público.
Entre os locais que permanecerão fechados estão o Paço Municipal, as secretarias municipais, o Atende Fácil, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Museu Ferroviário e a Biblioteca Municipal.
Os serviços considerados essenciais seguirão em funcionamento. O Samu, o Pronto-Socorro Municipal e o Pronto-Socorro Odontológico atenderão normalmente durante o período.
Também estarão abertos os cemitérios e a Capela Municipal, enquanto os parques públicos permanecerão disponíveis para a população. A coleta de lixo e o funcionamento dos ecopontos também serão mantidos.
Confira o que funciona
- Samu
- Pronto-Socorro Municipal
- Pronto-Socorro Odontológico
- Cemitérios e Capela Municipal
- Parques públicos
- Coleta de lixo
- Ecopontos
Serviços que estarão fechados
- Paço Municipal e secretarias
- Atende Fácil
- UBSs
- Museu Ferroviário
- Biblioteca Municipal
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