A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, nesta segunda-feira (26), um projeto de lei que estabelece diretrizes para a implementação do Samupet, serviço móvel de urgência veterinária destinado ao atendimento de cães e gatos abandonados em situações de risco. A proposta é de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani (PSD).

O projeto recebeu aprovação durante a 35ª sessão ordinária do ano. Ao todo, os vereadores aprovaram dez propostas das 12 que integravam a pauta original.

O Samupet tem como objetivo garantir socorro rápido a animais de rua vítimas de atropelamentos, envenenamento ou maus-tratos. Além disso, a iniciativa busca contribuir para a saúde pública e o controle de zoonoses.

Como funcionaria o Samupet