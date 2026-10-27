27 de outubro de 2026
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COLEGIADO

Araçatuba define representantes do Fórum Municipal de Educação

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Colegiado será instalado nesta quinta-feira (29) e terá papel na elaboração das metas educacionais do município para os próximos dez anos
Colegiado será instalado nesta quinta-feira (29) e terá papel na elaboração das metas educacionais do município para os próximos dez anos

A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba apresentou os representantes indicados para compor o Fórum Municipal de Educação durante audiência pública realizada na última quinta-feira (22). O encontro ocorreu no auditório do Edifício Siran e marcou mais uma etapa da implantação do colegiado, instituído pela Lei Municipal nº 9.133/2026.

O Fórum Municipal de Educação terá a responsabilidade de acompanhar políticas públicas educacionais e contribuir para o planejamento do ensino no município. Além disso, deverá organizar a Conferência Municipal de Educação, prevista para fevereiro de 2027.

O colegiado também acompanhará os trabalhos das Câmaras Técnicas responsáveis pela elaboração das metas do Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Duarte Heitor, o Fórum representa um avanço na participação da sociedade nas decisões relacionadas ao ensino.

“O Fórum Municipal de Educação é um espaço permanente de escuta, diálogo, participação social e acompanhamento das políticas públicas do setor. É um importante avanço para a qualificação das práticas educacionais oferecidas na rede municipal de ensino”, afirmou.

Fórum será instalado nesta quinta-feira

A instalação oficial do Fórum Municipal de Educação está prevista para quinta-feira (29), às 19h, no Edifício Siran, em Araçatuba.

O colegiado contará com representantes de órgãos públicos, instituições, entidades, profissionais da educação e integrantes da sociedade civil.

Durante a instalação, os membros escolherão uma coordenação provisória. Em seguida, terão prazo de 30 dias para elaborar o Regimento Interno, documento que estabelecerá as regras de funcionamento do grupo.

Inicialmente, a Secretaria Municipal de Educação oferecerá suporte técnico ao colegiado. Posteriormente, o Fórum deverá conquistar autonomia com a eleição de sua diretoria.

Diagnóstico aponta prioridades da educação municipal

Durante a audiência pública, a Secretaria de Educação também apresentou um diagnóstico inicial sobre a situação do ensino em Araçatuba.

O levantamento reuniu 28 respostas de moradores e representantes de diferentes bairros e segmentos da sociedade, incluindo professores, gestores escolares, pais, servidores públicos e entidades.

Entre as principais prioridades apontadas pelos participantes estão a valorização dos profissionais da educação, a qualidade do ensino, a segurança nas escolas, a educação infantil, a educação integral, a inclusão e a alfabetização.

Além disso, o diagnóstico identificou desafios e aspectos que precisam de melhorias na rede municipal.

Plano de Educação terá metas para os próximos dez anos

O levantamento também reuniu sugestões para orientar o planejamento educacional do município na próxima década.

Entre as necessidades destacadas estão a ampliação da formação continuada dos professores, a valorização dos profissionais, o fortalecimento da acessibilidade e da inclusão e o aumento da oferta de vagas.

Os participantes também apontaram a importância de cuidar da saúde emocional e fortalecer a gestão democrática nas unidades escolares.

Outro ponto destacado foi a participação da comunidade nas decisões relacionadas à educação.

Nesse sentido, os participantes sugeriram ampliar reuniões de diálogo, incentivar o acompanhamento da aprendizagem, fortalecer os conselhos escolares e promover oficinas.

A abertura das escolas para atividades com a comunidade também apareceu entre as propostas.

As contribuições deverão servir de referência para as discussões sobre as metas educacionais do município nos próximos dez anos.

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