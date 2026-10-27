A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba apresentou os representantes indicados para compor o Fórum Municipal de Educação durante audiência pública realizada na última quinta-feira (22). O encontro ocorreu no auditório do Edifício Siran e marcou mais uma etapa da implantação do colegiado, instituído pela Lei Municipal nº 9.133/2026.

O Fórum Municipal de Educação terá a responsabilidade de acompanhar políticas públicas educacionais e contribuir para o planejamento do ensino no município. Além disso, deverá organizar a Conferência Municipal de Educação, prevista para fevereiro de 2027.

O colegiado também acompanhará os trabalhos das Câmaras Técnicas responsáveis pela elaboração das metas do Plano Municipal de Educação para os próximos dez anos.