27 de outubro de 2026
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SAÚDE

Araçatuba amplia vacinação contra meningite

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A ampliação temporária permite que pessoas de 11 a 25 anos recebam o imunizante
A ampliação temporária permite que pessoas de 11 a 25 anos recebam o imunizante

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou temporariamente a vacinação contra meningite para pessoas de 11 a 25 anos. Ao todo, o município disponibiliza 278 doses da vacina meningocócica ACWY, que poderão ser aplicadas até quinta-feira (29), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A medida é excepcional e busca evitar o desperdício de imunizantes com validade até 31 de outubro. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a ampliação segue orientações dos órgãos de saúde para municípios que possuem doses próximas do vencimento.

Vacina protege contra quatro tipos de meningococo

A vacina meningocócica ACWY protege contra doenças causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y.

Além disso, o imunizante ajuda a prevenir a meningite meningocócica, uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

A vacina também oferece proteção contra a meningococcemia, infecção generalizada grave provocada pela bactéria.

A ampliação temporária permite que pessoas de 11 a 25 anos recebam o imunizante enquanto houver doses disponíveis, respeitando o prazo estabelecido pela Secretaria de Saúde.

Confira os horários de vacinação nas UBSs

As salas de vacinação das UBSs de Araçatuba funcionarão até quinta-feira (29), das 7h às 19h.

Entretanto, oito unidades terão horário estendido, com atendimento até as 22h:

  • Morada dos Nobres;
  • Planalto;
  • Umuarama 2;
  • Jardim TV;
  • Etheucle Turrini;
  • São José;
  • Nossa Senhora Aparecida;
  • Pedro Perri.

Na sexta-feira (30), as unidades estarão fechadas devido ao ponto facultativo.

Por isso, quem deseja aproveitar a ampliação temporária deve procurar uma das UBSs até quinta-feira (29), enquanto houver doses disponíveis.

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