A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou temporariamente a vacinação contra meningite para pessoas de 11 a 25 anos. Ao todo, o município disponibiliza 278 doses da vacina meningocócica ACWY, que poderão ser aplicadas até quinta-feira (29), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A medida é excepcional e busca evitar o desperdício de imunizantes com validade até 31 de outubro. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a ampliação segue orientações dos órgãos de saúde para municípios que possuem doses próximas do vencimento.

Vacina protege contra quatro tipos de meningococo

A vacina meningocócica ACWY protege contra doenças causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y.