A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou temporariamente a vacinação contra meningite para pessoas de 11 a 25 anos. Ao todo, o município disponibiliza 278 doses da vacina meningocócica ACWY, que poderão ser aplicadas até quinta-feira (29), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
A medida é excepcional e busca evitar o desperdício de imunizantes com validade até 31 de outubro. Segundo a Vigilância Epidemiológica, a ampliação segue orientações dos órgãos de saúde para municípios que possuem doses próximas do vencimento.
Vacina protege contra quatro tipos de meningococo
A vacina meningocócica ACWY protege contra doenças causadas pela bactéria meningococo dos sorogrupos A, C, W e Y.
Além disso, o imunizante ajuda a prevenir a meningite meningocócica, uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
A vacina também oferece proteção contra a meningococcemia, infecção generalizada grave provocada pela bactéria.
A ampliação temporária permite que pessoas de 11 a 25 anos recebam o imunizante enquanto houver doses disponíveis, respeitando o prazo estabelecido pela Secretaria de Saúde.
Confira os horários de vacinação nas UBSs
As salas de vacinação das UBSs de Araçatuba funcionarão até quinta-feira (29), das 7h às 19h.
Entretanto, oito unidades terão horário estendido, com atendimento até as 22h:
- Morada dos Nobres;
- Planalto;
- Umuarama 2;
- Jardim TV;
- Etheucle Turrini;
- São José;
- Nossa Senhora Aparecida;
- Pedro Perri.
Na sexta-feira (30), as unidades estarão fechadas devido ao ponto facultativo.
Por isso, quem deseja aproveitar a ampliação temporária deve procurar uma das UBSs até quinta-feira (29), enquanto houver doses disponíveis.
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