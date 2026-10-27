Um homem de 26 anos tornou-se réu em uma ação penal por extorsão e usura - agiotagem - após investigação realizada pela Polícia Civil de Birigui. A denúncia do Ministério Público foi recebida pela Justiça nesta segunda-feira (26).
Conforme apontado durante a investigação, o homem teria emprestado dinheiro a um jovem de 22 anos e, posteriormente, passado a cobrar valores da mãe dele, de 42 anos.
Segundo a Polícia Civil, a cobrança teria sido acompanhada de ameaças. O investigado teria utilizado números de telefone para enviar mensagens por aplicativo nas quais ameaçava o jovem de morte.
Diante das ameaças, ainda de acordo com a apuração policial, a mãe do rapaz teria realizado uma transferência bancária de R$ 3,5 mil para uma conta vinculada ao investigado.
As diligências foram coordenadas pelo delegado titular da Delegacia de Polícia de Birigui. Durante o trabalho investigativo, os policiais reuniram elementos que, segundo a corporação, indicaram a existência dos crimes e a participação do suspeito.
Ao término do inquérito, o homem foi indiciado. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público, que apresentou denúncia pelos crimes de usura e extorsão, em concurso material.
Com o recebimento da denúncia pelo juízo criminal, foi iniciada a ação penal. A partir de agora, o caso será submetido ao contraditório e à ampla defesa, cabendo à Justiça analisar as provas e decidir sobre a responsabilidade do acusado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.