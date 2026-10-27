Um homem de 26 anos tornou-se réu em uma ação penal por extorsão e usura - agiotagem - após investigação realizada pela Polícia Civil de Birigui. A denúncia do Ministério Público foi recebida pela Justiça nesta segunda-feira (26).

Conforme apontado durante a investigação, o homem teria emprestado dinheiro a um jovem de 22 anos e, posteriormente, passado a cobrar valores da mãe dele, de 42 anos.

Segundo a Polícia Civil, a cobrança teria sido acompanhada de ameaças. O investigado teria utilizado números de telefone para enviar mensagens por aplicativo nas quais ameaçava o jovem de morte.