27 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Morador de Araçatuba denuncia mulher por injúria no WhatsApp

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi denunciado à Polícia Civil
Caso foi denunciado à Polícia Civil

Um morador de Araçatuba, de 59 anos, compareceu à Polícia Civil nesta segunda-feira (26) para denunciar uma mulher por suposta injúria, em razão de declarações que teriam sido feitas em um grupo de WhatsApp.

Conforme o relato registrado na polícia, a mulher teria afirmado que o homem receberia uma Função Gratificada (FG) da administração municipal para falar mal de outras pessoas. Ela também teria alegado que ele teria recebido R$ 50 do prefeito.

Ainda de acordo com o denunciante, durante a conversa no grupo, a mulher teria utilizado expressões ofensivas contra ele, entre elas “você não presta” e “você não vale nada”.

A Polícia Civil orientou o homem sobre os procedimentos relacionados ao caso e informou que, para eventual responsabilização criminal pelo suposto delito de injúria, é necessária a apresentação de queixa-crime no prazo de seis meses.

Até o momento, o caso permanece no âmbito da denúncia apresentada pelo homem, cabendo às autoridades avaliar eventuais medidas a partir das providências adotadas pelas partes.

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