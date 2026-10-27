Um morador de Araçatuba, de 59 anos, compareceu à Polícia Civil nesta segunda-feira (26) para denunciar uma mulher por suposta injúria, em razão de declarações que teriam sido feitas em um grupo de WhatsApp.

Conforme o relato registrado na polícia, a mulher teria afirmado que o homem receberia uma Função Gratificada (FG) da administração municipal para falar mal de outras pessoas. Ela também teria alegado que ele teria recebido R$ 50 do prefeito.

Ainda de acordo com o denunciante, durante a conversa no grupo, a mulher teria utilizado expressões ofensivas contra ele, entre elas “você não presta” e “você não vale nada”.