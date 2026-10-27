Dois adultos foram presos na tarde de segunda-feira (26), durante uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Benone Soares, em Penápolis. Segundo a Polícia Militar, a ação começou após a abordagem de pessoas que saíam de uma residência, onde foi constatada a venda de entorpecentes a um adolescente.

Durante a ocorrência, foram apreendidos oito invólucros de maconha, com peso total de 17,64 gramas, dois aparelhos celulares e um estilete. Conforme a polícia, o pagamento pela droga teria sido realizado por meio de uma transferência via Pix.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas e prendeu um homem por fornecer substância capaz de causar dependência a adolescente.