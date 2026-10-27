Um notebook furtado de uma residência foi recuperado pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (26), em Araçatuba. O suspeito do crime foi identificado, mas conseguiu fugir durante a tentativa de abordagem e não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.
Segundo a polícia, o furto ocorreu no bairro Nova Yorque. A vítima relatou que o autor rompeu a cerca elétrica e arrombou a porta da cozinha para entrar no imóvel. Além do notebook, foram levados dois frascos de perfume importado.
Após analisar imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram o suspeito e o localizaram no bairro Alvorada. Durante a tentativa de abordagem, ele fugiu e abandonou o computador, que foi recuperado pela equipe.
Uma mulher que acompanhava o suspeito foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Após receber atendimento médico, ela foi liberada e assumiu o compromisso de comparecer em juízo.
A ocorrência foi registrada como furto qualificado, resistência e lesão corporal.
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