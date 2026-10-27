Um criador de aves foi multado em R$ 2,2 mil pela Polícia Militar Ambiental após a equipe encontrar um pintagol mantido em cativeiro sem autorização ambiental, em Birigui. A fiscalização ocorreu na segunda-feira (26), durante a Operação Impacto.

Segundo a corporação, os policiais fiscalizavam um criador de pássaros cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) quando constataram a irregularidade.

O morador informou aos agentes que havia ganhado a ave há bastante tempo e que não sabia que a criação não era permitida naquela condição.