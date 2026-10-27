Um criador de aves foi multado em R$ 2,2 mil pela Polícia Militar Ambiental após a equipe encontrar um pintagol mantido em cativeiro sem autorização ambiental, em Birigui. A fiscalização ocorreu na segunda-feira (26), durante a Operação Impacto.
Segundo a corporação, os policiais fiscalizavam um criador de pássaros cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) quando constataram a irregularidade.
O morador informou aos agentes que havia ganhado a ave há bastante tempo e que não sabia que a criação não era permitida naquela condição.
Foi elaborado um auto de infração ambiental por introdução de espécime animal híbrida no território paulista sem licença do órgão competente, com base no artigo 26 da Resolução SIMA nº 5/2022. A multa aplicada foi de R$ 2,2 mil.
A ave e a gaiola foram apreendidas e permaneceram depositadas com o próprio autuado, que recebeu orientações sobre a legislação ambiental.
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