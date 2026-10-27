A disputa pela Presidência da República terminou com uma diferença de apenas um voto entre os dois candidatos em Nova Luzitânia, a aproximadamente 40 km de Araçatuba. No segundo turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.039 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 1.038, segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O resultado representa uma diferença de apenas um voto entre os candidatos. Flávio Bolsonaro obteve 50,02% dos votos válidos, contra 49,98% de Lula.
Comparecimento às urnas
Nova Luzitânia tinha 2.635 eleitores aptos a votar. Desse total, 475 não compareceram às urnas, o equivalente a uma abstenção de 18,03%.
Além dos votos destinados aos candidatos, a cidade registrou 35 votos em branco e 48 nulos.
Resultado no primeiro turno
A disputa apertada no segundo turno ocorreu depois de uma vantagem maior de Flávio Bolsonaro na primeira etapa da eleição.
No primeiro turno, o candidato do PL havia recebido 967 votos, correspondentes a 48,33% dos votos válidos. Lula ficou com 882 votos, ou 44,08%.
Na ocasião, a diferença entre os dois candidatos foi de 85 votos, número bem superior ao registrado no segundo turno.
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