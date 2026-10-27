A disputa pela Presidência da República terminou com uma diferença de apenas um voto entre os dois candidatos em Nova Luzitânia, a aproximadamente 40 km de Araçatuba. No segundo turno das eleições de 2026, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 1.039 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 1.038, segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado representa uma diferença de apenas um voto entre os candidatos. Flávio Bolsonaro obteve 50,02% dos votos válidos, contra 49,98% de Lula.

Comparecimento às urnas

Nova Luzitânia tinha 2.635 eleitores aptos a votar. Desse total, 475 não compareceram às urnas, o equivalente a uma abstenção de 18,03%.