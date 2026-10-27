Humberto Emmanuel Schmidt Oliveira, conhecido como Beto Leite, foi eleito prefeito de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, neste domingo (25). Candidato do União Brasil, ele recebeu 8.247 votos, o equivalente a 59,09% dos votos válidos, segundo os dados da apuração eleitoral.
A candidata a vice-prefeita na chapa, Fernanda Xavier Passos Crepaldi, também do União Brasil, foi eleita para o cargo.
A votação foi suplementar e ocorreu no mesmo dia do segundo turno das eleições gerais de 2026. A nova eleição foi necessária após a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, do Republicanos, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo, do Podemos, eleitos em 2024.
Veja o resultado da eleição
Com 100% das seções apuradas, os candidatos tiveram os seguintes resultados:
- Beto Leite (União Brasil): 8.247 votos — 59,09% dos votos válidos;
- Marquinhos Xavier (PSDB): 4.166 votos — 29,85%;
- Gabriel Valões (MDB): 1.544 votos — 11,06%.
O município tinha 18.052 eleitores aptos a votar. Desse total, 14.683 compareceram às urnas, enquanto 3.369 não participaram da votação.
A abstenção foi de 18,66% do eleitorado.
Por que Martinópolis teve nova eleição?
A eleição suplementar foi convocada após a cassação dos mandatos do prefeito e do vice eleitos em 2024. A decisão relacionada aos dois políticos foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em junho de 2026, depois que os recursos apresentados pela defesa foram rejeitados.
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