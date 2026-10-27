Humberto Emmanuel Schmidt Oliveira, conhecido como Beto Leite, foi eleito prefeito de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, neste domingo (25). Candidato do União Brasil, ele recebeu 8.247 votos, o equivalente a 59,09% dos votos válidos, segundo os dados da apuração eleitoral.

A candidata a vice-prefeita na chapa, Fernanda Xavier Passos Crepaldi, também do União Brasil, foi eleita para o cargo.

A votação foi suplementar e ocorreu no mesmo dia do segundo turno das eleições gerais de 2026. A nova eleição foi necessária após a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, do Republicanos, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo, do Podemos, eleitos em 2024.

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