27 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Martinópolis elege Beto Leite prefeito em votação suplementar

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Candidato do União Brasil recebeu 8.247 votos em eleição suplementar realizada neste domingo
Candidato do União Brasil recebeu 8.247 votos em eleição suplementar realizada neste domingo

Humberto Emmanuel Schmidt Oliveira, conhecido como Beto Leite, foi eleito prefeito de Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, neste domingo (25). Candidato do União Brasil, ele recebeu 8.247 votos, o equivalente a 59,09% dos votos válidos, segundo os dados da apuração eleitoral.

A candidata a vice-prefeita na chapa, Fernanda Xavier Passos Crepaldi, também do União Brasil, foi eleita para o cargo.

A votação foi suplementar e ocorreu no mesmo dia do segundo turno das eleições gerais de 2026. A nova eleição foi necessária após a cassação dos mandatos do prefeito Valdeci Soares dos Santos Filho, do Republicanos, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazo, do Podemos, eleitos em 2024.

Veja o resultado da eleição

Com 100% das seções apuradas, os candidatos tiveram os seguintes resultados:

  • Beto Leite (União Brasil): 8.247 votos — 59,09% dos votos válidos;
  • Marquinhos Xavier (PSDB): 4.166 votos — 29,85%;
  • Gabriel Valões (MDB): 1.544 votos — 11,06%.

O município tinha 18.052 eleitores aptos a votar. Desse total, 14.683 compareceram às urnas, enquanto 3.369 não participaram da votação.

A abstenção foi de 18,66% do eleitorado.

Por que Martinópolis teve nova eleição?

A eleição suplementar foi convocada após a cassação dos mandatos do prefeito e do vice eleitos em 2024. A decisão relacionada aos dois políticos foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) em junho de 2026, depois que os recursos apresentados pela defesa foram rejeitados.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários