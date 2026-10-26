A abstenção eleitoral em Araçatuba caiu no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (25). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores que deixaram de votar passou de 32.529 no primeiro turno para 27.080 no segundo, uma redução de 5.449 ausências.
Em termos percentuais, a abstenção caiu de 22,41% para 18,66%, diferença de 3,75 pontos percentuais. Dessa forma, a participação dos eleitores aumentou, mesmo com a pequena alteração no total de pessoas aptas a votar no município.
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 112.599 eleitores compareceram às urnas. Já no segundo, foram 118.026, um aumento de 5.427 votantes, equivalente a 4,82%.
Votos brancos e nulos também diminuíram
Além do aumento no comparecimento, Araçatuba registrou redução nos votos brancos e nulos entre os dois turnos.
Os votos em branco passaram de 1.897 para 1.401, queda de 496 registros, ou 26,15%.
Já os votos nulos diminuíram de 2.714 para 2.312. A redução foi de 402 votos, equivalente a 14,81%.
Somados, brancos e nulos passaram de 4.611 no primeiro turno para 3.713 no segundo. Portanto, houve uma redução de 898 votos nessas duas categorias.
Votos válidos aumentaram mais de 6 mil
O número de votos válidos também cresceu em Araçatuba. No primeiro turno, foram 107.988 votos nominais, representando 95,90% dos votos registrados.
No segundo turno, esse número chegou a 114.313, equivalente a 96,85%. Assim, o município contabilizou 6.325 votos válidos adicionais, crescimento de 5,86%.
O resultado mostra que o aumento da participação eleitoral ocorreu acompanhado de uma redução proporcional dos votos brancos e nulos.
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