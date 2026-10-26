A abstenção eleitoral em Araçatuba caiu no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo (25). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores que deixaram de votar passou de 32.529 no primeiro turno para 27.080 no segundo, uma redução de 5.449 ausências.

Em termos percentuais, a abstenção caiu de 22,41% para 18,66%, diferença de 3,75 pontos percentuais. Dessa forma, a participação dos eleitores aumentou, mesmo com a pequena alteração no total de pessoas aptas a votar no município.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, 112.599 eleitores compareceram às urnas. Já no segundo, foram 118.026, um aumento de 5.427 votantes, equivalente a 4,82%.

Votos brancos e nulos também diminuíram