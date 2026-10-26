Os dois candidatos à Presidência da República aumentaram suas votações em Birigui no segundo turno das eleições de 2026. No entanto, Lula (PT) registrou o maior crescimento proporcional e em números absolutos, embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha mantido ampla vantagem no município.
Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro passou de 43.666 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, para 47.394 no segundo, disputado neste domingo (25). O aumento foi de 3.728 votos, equivalente a 8,54%.
Já Lula passou de 14.393 para 18.913 votos. Dessa forma, o presidente conquistou 4.520 votos adicionais, crescimento de 31,40% em relação ao primeiro turno.
Lula teve maior crescimento proporcional
A comparação mostra que Lula conquistou 792 votos a mais que Flávio Bolsonaro na diferença entre os dois turnos. Proporcionalmente, o crescimento do petista foi mais de três vezes o registrado pelo adversário.
Apesar disso, Flávio Bolsonaro encerrou o segundo turno com vantagem de 28.481 votos sobre Lula em Birigui. No primeiro turno, a diferença era de 29.273 votos.
Portanto, a distância entre os candidatos diminuiu em números absolutos, mas Bolsonaro manteve a liderança no município.
Bolsonaro ampliou percentual de votos válidos
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 70,23% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 23,15%. Os demais votos válidos ficaram com outros candidatos à Presidência.
No segundo turno, Bolsonaro alcançou 71,48% dos votos válidos, contra 28,52% de Lula.
Assim, o percentual de Flávio Bolsonaro aumentou 1,25 ponto percentual entre os dois turnos. Já Lula registrou crescimento de 5,37 pontos percentuais.
Entretanto, é importante considerar que o primeiro turno contou com outros candidatos. Por isso, a comparação dos votos nominais permite observar melhor o crescimento individual de cada concorrente.
Os números mostram que Lula conquistou mais votos adicionais, mas Flávio Bolsonaro manteve uma votação superior a 70% dos votos válidos em Birigui.
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