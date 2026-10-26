Os dois candidatos à Presidência da República aumentaram suas votações em Birigui no segundo turno das eleições de 2026. No entanto, Lula (PT) registrou o maior crescimento proporcional e em números absolutos, embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha mantido ampla vantagem no município.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro passou de 43.666 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, para 47.394 no segundo, disputado neste domingo (25). O aumento foi de 3.728 votos, equivalente a 8,54%.

Já Lula passou de 14.393 para 18.913 votos. Dessa forma, o presidente conquistou 4.520 votos adicionais, crescimento de 31,40% em relação ao primeiro turno.

Lula teve maior crescimento proporcional