Os dois candidatos à Presidência da República aumentaram suas votações em Araçatuba no segundo turno das eleições de 2026. No entanto, Lula (PT) registrou o maior crescimento em números absolutos e proporcionais, embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha mantido a liderança no município.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro passou de 70.541 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, para 76.486 no segundo, disputado neste domingo (25). O aumento foi de 5.945 votos, equivalente a 8,43%.

Já Lula saltou de 28.686 para 37.827 votos. Dessa forma, o presidente conquistou 9.141 votos adicionais, crescimento de 31,87% em relação ao primeiro turno.

Lula teve maior crescimento proporcional