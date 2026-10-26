Os dois candidatos à Presidência da República aumentaram suas votações em Araçatuba no segundo turno das eleições de 2026. No entanto, Lula (PT) registrou o maior crescimento em números absolutos e proporcionais, embora Flávio Bolsonaro (PL) tenha mantido a liderança no município.
Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro passou de 70.541 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, para 76.486 no segundo, disputado neste domingo (25). O aumento foi de 5.945 votos, equivalente a 8,43%.
Já Lula saltou de 28.686 para 37.827 votos. Dessa forma, o presidente conquistou 9.141 votos adicionais, crescimento de 31,87% em relação ao primeiro turno.
Lula teve maior crescimento proporcional
A comparação mostra que Lula conquistou 3.196 votos a mais que Flávio Bolsonaro na diferença entre os dois turnos. Proporcionalmente, o crescimento do petista foi quase quatro vezes o registrado pelo adversário.
Apesar disso, Flávio Bolsonaro encerrou o segundo turno com vantagem de 38.659 votos sobre Lula em Araçatuba. No primeiro turno, a diferença entre os dois era de 41.855 votos.
Portanto, a distância em números absolutos diminuiu, mas não foi suficiente para alterar a liderança do candidato do PL no município.
Bolsonaro ampliou percentual de votos válidos
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 65,32% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 26,56%. Os demais votos válidos foram destinados aos outros candidatos à Presidência.
No segundo turno, com apenas dois candidatos na disputa, Bolsonaro alcançou 66,91% dos votos válidos, contra 33,09% de Lula.
Assim, o percentual de Flávio Bolsonaro subiu 1,59 ponto percentual entre os dois turnos. Já Lula registrou aumento de 6,53 pontos percentuais.
Entretanto, é importante considerar que os percentuais do primeiro turno incluíam outros candidatos. Por isso, a comparação dos votos nominais permite observar com mais clareza o crescimento individual de cada concorrente.
Os números mostram que ambos ampliaram suas votações, mas Lula teve o maior avanço em Araçatuba. Ainda assim, Flávio Bolsonaro terminou a eleição com aproximadamente dois terços dos votos válidos do município.
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