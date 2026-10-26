Araçatuba registrou aumento na infestação do mosquito da dengue, segundo a quarta e última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026. O levantamento, realizado entre 1º e 15 de outubro, apontou Índice de Infestação Predial (IIP) de 3,25%, acima dos 2,1% registrados em julho.

A pesquisa envolveu vistorias em 4.444 imóveis, distribuídos por 868 quarteirões da cidade. Ao todo, 73 profissionais participaram dos trabalhos, entre agentes de combate às endemias e supervisores.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Araçatuba permanece em situação de alerta para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Bairros apresentam maior infestação