Araçatuba registrou aumento na infestação do mosquito da dengue, segundo a quarta e última Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026. O levantamento, realizado entre 1º e 15 de outubro, apontou Índice de Infestação Predial (IIP) de 3,25%, acima dos 2,1% registrados em julho.
A pesquisa envolveu vistorias em 4.444 imóveis, distribuídos por 868 quarteirões da cidade. Ao todo, 73 profissionais participaram dos trabalhos, entre agentes de combate às endemias e supervisores.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Araçatuba permanece em situação de alerta para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.
Bairros apresentam maior infestação
De acordo com a Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), os maiores índices de infestação ocorreram nas áreas atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Dona Amélia, São José, Umuarama 1, Umuarama 2, TV e Maria Tereza de Andrade.
Durante as vistorias, os agentes encontraram larvas principalmente em vasilhas de água para animais, vasos e pratos de plantas, ralos, pingadeiras, latas e frascos.
Além disso, o levantamento mostrou que o índice voltou a subir após duas quedas consecutivas. Em janeiro, a infestação era de 3,80%. Depois, caiu para 2,54% em maio e 2,1% em julho, antes de atingir os atuais 3,25%.
Araçatuba soma 2.284 casos de dengue
Desde o início do ano, Araçatuba confirmou 2.284 casos de dengue e uma morte por complicações da doença. Outros 12.240 casos foram descartados, enquanto 22 pessoas aguardam resultados de exames.
Em relação à chikungunya, o município contabiliza 780 casos confirmados e duas mortes em 2026.
Diante do aumento da infestação, a Secretaria de Saúde informou que intensificará as visitas domiciliares, principalmente nas regiões com maiores índices.
Segundo o gerente de campo da UVZ, Guilherme Santos, as equipes também vão reforçar a eliminação de criadouros e as orientações aos moradores.
A recomendação é verificar quintais regularmente, eliminar recipientes que acumulem água e manter limpos ralos, vasos de plantas e vasilhas utilizadas por animais.
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