26 de outubro de 2026
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GCM prende homem após furto de bolsa em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bolsa foi recuperada e devolvida à vítima após Guarda Civil Municipal prender suspeito de furto
Bolsa foi recuperada e devolvida à vítima após Guarda Civil Municipal prender suspeito de furto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba prendeu em flagrante um homem de 47 anos suspeito de furtar a bolsa de uma mulher nas imediações da Rodoviária Municipal. A prisão ocorreu após a vítima procurar uma equipe que realizava patrulhamento preventivo pelo local.

Segundo a GCM, a mulher relatou que o suspeito aproveitou um breve momento de distração para pegar sua bolsa. Em seguida, ele fugiu correndo.

Com as características do homem e as informações sobre a direção da fuga, os guardas iniciaram buscas pela região.

Suspeito foi localizado durante buscas

Durante as diligências, os agentes da Equipe Charlie conseguiram localizar e abordar o homem de 47 anos no local indicado pelas informações recebidas.

Após a abordagem, os guardas conduziram o suspeito à autoridade policial para o registro da ocorrência e as providências legais.

De acordo com a GCM, a ação resultou na prisão em flagrante do suspeito. A bolsa da vítima foi recuperada.

Matéria atualizada às 18h54

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