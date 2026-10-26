A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba prendeu em flagrante um homem de 47 anos suspeito de furtar a bolsa de uma mulher nas imediações da Rodoviária Municipal. A prisão ocorreu após a vítima procurar uma equipe que realizava patrulhamento preventivo pelo local.
Segundo a GCM, a mulher relatou que o suspeito aproveitou um breve momento de distração para pegar sua bolsa. Em seguida, ele fugiu correndo.
Com as características do homem e as informações sobre a direção da fuga, os guardas iniciaram buscas pela região.
Suspeito foi localizado durante buscas
Durante as diligências, os agentes da Equipe Charlie conseguiram localizar e abordar o homem de 47 anos no local indicado pelas informações recebidas.
Após a abordagem, os guardas conduziram o suspeito à autoridade policial para o registro da ocorrência e as providências legais.
De acordo com a GCM, a ação resultou na prisão em flagrante do suspeito. A bolsa da vítima foi recuperada.
Matéria atualizada às 18h54
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