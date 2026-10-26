A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba prendeu em flagrante um homem de 47 anos suspeito de furtar a bolsa de uma mulher nas imediações da Rodoviária Municipal. A prisão ocorreu após a vítima procurar uma equipe que realizava patrulhamento preventivo pelo local.

Segundo a GCM, a mulher relatou que o suspeito aproveitou um breve momento de distração para pegar sua bolsa. Em seguida, ele fugiu correndo.

Com as características do homem e as informações sobre a direção da fuga, os guardas iniciaram buscas pela região.