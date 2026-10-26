Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação após provocar um acidente neste domingo (25), em Araçatuba. A colisão aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Antônio Gomes do Amaral e Borba Gato, no bairro São Vicente.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Volkswagen Gol. Nenhum dos motoristas sofreu ferimentos graves.

Durante o atendimento, os policiais militares perceberam sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados e odor de álcool. Além disso, constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Exame confirmou embriaguez