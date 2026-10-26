26 de outubro de 2026
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EMBRIAGUEZ

Motociclista embriagado e sem CNH é preso em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O motociclista recusou o teste do bafômetro: exame clínico realizado por médico legista confirmou o estado de embriaguez
O motociclista recusou o teste do bafômetro: exame clínico realizado por médico legista confirmou o estado de embriaguez

Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação após provocar um acidente neste domingo (25), em Araçatuba. A colisão aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Antônio Gomes do Amaral e Borba Gato, no bairro São Vicente.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Volkswagen Gol. Nenhum dos motoristas sofreu ferimentos graves.

Durante o atendimento, os policiais militares perceberam sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados e odor de álcool. Além disso, constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Exame confirmou embriaguez

O jovem admitiu ter consumido duas cervejas aproximadamente duas horas antes do acidente, mas alegou que a bebida não comprometeu sua capacidade de dirigir. Ele também afirmou que a pista estava molhada devido à chuva.

O motociclista recusou o teste do bafômetro. No entanto, um exame clínico realizado por médico legista confirmou o estado de embriaguez.

Durante a fiscalização, os policiais também encontraram irregularidades no pneu dianteiro da motocicleta e recolheram o veículo ao pátio.

Fiança de R$ 2 mil

A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação.

A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 2 mil. Como o jovem não pagou o valor, permaneceu preso à disposição da Justiça.

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