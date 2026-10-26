Um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação após provocar um acidente neste domingo (25), em Araçatuba. A colisão aconteceu por volta das 8h, no cruzamento das ruas Antônio Gomes do Amaral e Borba Gato, no bairro São Vicente.
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu um Volkswagen Gol. Nenhum dos motoristas sofreu ferimentos graves.
Durante o atendimento, os policiais militares perceberam sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados e odor de álcool. Além disso, constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Exame confirmou embriaguez
O jovem admitiu ter consumido duas cervejas aproximadamente duas horas antes do acidente, mas alegou que a bebida não comprometeu sua capacidade de dirigir. Ele também afirmou que a pista estava molhada devido à chuva.
O motociclista recusou o teste do bafômetro. No entanto, um exame clínico realizado por médico legista confirmou o estado de embriaguez.
Durante a fiscalização, os policiais também encontraram irregularidades no pneu dianteiro da motocicleta e recolheram o veículo ao pátio.
Fiança de R$ 2 mil
A Polícia Civil confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação.
A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 2 mil. Como o jovem não pagou o valor, permaneceu preso à disposição da Justiça.
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