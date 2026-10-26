A identificação das vítimas de um grave acidente na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá, trouxe novos detalhes sobre a tragédia registrada na manhã de sábado (24). O casal Cristiane Santana Souza, servidora pública municipal, e Samuel Souza, ambos moradores de Floreal, estava no carro que se envolveu em uma colisão frontal com uma motocicleta.
Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 8h30, na altura do quilômetro 63 da rodovia. Com a força do impacto, o automóvel pegou fogo, e os corpos das vítimas ficaram carbonizados. A destruição dos documentos também dificultou a identificação inicial.
Cristiane trabalhava como funcionária pública em Floreal. Diante da morte do casal, a Prefeitura decretou luto municipal nas repartições públicas nos dias 26, 27 e 28 de outubro.
Terceira vítima
O acidente também provocou a morte do empresário Antônio Carlos Rodrigues, de 64 anos, conhecido como “Toninho da Jet Máquinas”. Ele conduzia a motocicleta envolvida na colisão e era proprietário de uma empresa tradicional de comercialização de máquinas e equipamentos em Araçatuba. O sepultamento ocorreu no domingo (25), no município.
Investigação
As circunstâncias da colisão serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio do laudo pericial da Polícia Científica, que deverá contribuir para esclarecer a dinâmica do acidente.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.
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