A identificação das vítimas de um grave acidente na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá, trouxe novos detalhes sobre a tragédia registrada na manhã de sábado (24). O casal Cristiane Santana Souza, servidora pública municipal, e Samuel Souza, ambos moradores de Floreal, estava no carro que se envolveu em uma colisão frontal com uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 8h30, na altura do quilômetro 63 da rodovia. Com a força do impacto, o automóvel pegou fogo, e os corpos das vítimas ficaram carbonizados. A destruição dos documentos também dificultou a identificação inicial.

Cristiane trabalhava como funcionária pública em Floreal. Diante da morte do casal, a Prefeitura decretou luto municipal nas repartições públicas nos dias 26, 27 e 28 de outubro.

Terceira vítima