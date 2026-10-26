Uma discussão motivada por ciúmes terminou em agressões contra duas mulheres e na prisão de um rapaz de 18 anos, na manhã deste domingo (25), em Araçatuba. O caso ocorreu em uma residência na Rua Arlindo Novaes, no bairro Água Branca.

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de violência doméstica. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a namorada do suspeito, de 20 anos, e a mãe dela, de 38, que relataram terem sido agredidas.

Segundo o registro policial, o casal teria passado a madrugada envolvido em uma discussão. O desentendimento teria começado por ciúmes e se estendido até a manhã, quando a situação teria evoluído para violência física.