Uma discussão motivada por ciúmes terminou em agressões contra duas mulheres e na prisão de um rapaz de 18 anos, na manhã deste domingo (25), em Araçatuba. O caso ocorreu em uma residência na Rua Arlindo Novaes, no bairro Água Branca.
A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de violência doméstica. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a namorada do suspeito, de 20 anos, e a mãe dela, de 38, que relataram terem sido agredidas.
Segundo o registro policial, o casal teria passado a madrugada envolvido em uma discussão. O desentendimento teria começado por ciúmes e se estendido até a manhã, quando a situação teria evoluído para violência física.
Na tentativa de buscar ajuda, a jovem deixou o imóvel e foi para a casa da mãe. O rapaz, porém, teria seguido a namorada até o endereço e, conforme os relatos apresentados à polícia, passou a agredir as duas mulheres.
O jovem acabou sendo contido pela própria mãe e por outras pessoas que estavam nas proximidades da residência até a chegada dos policiais.
Durante o atendimento da ocorrência, o rapaz admitiu que havia discutido com a namorada, mas afirmou aos policiais que os conflitos entre o casal eram motivados por ciúmes de ambas as partes.
As vítimas também informaram que o rapaz estaria portando uma faca durante o episódio. Entretanto, os policiais realizaram buscas e nenhum objeto cortante foi encontrado no local.
Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba) para o registro da ocorrência e demais providências.
O rapaz permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.
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