Uma mulher ficou ferida e precisou ser retirada de dentro do carro após se envolver em um acidente na Rua dos Fundadores, em Araçatuba (SP). O veículo que ela conduzia bateu contra uma árvore e tombou com a força da colisão.

Segundo informações apuradas no local, a motorista seguia em um Ford Fiesta no sentido Centro quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore.

Com o impacto, o automóvel tombou e a condutora ficou presa no interior do veículo. Pessoas que passavam pela rua se mobilizaram e ajudaram a destombar o carro, permitindo que as equipes de resgate tivessem acesso à vítima.