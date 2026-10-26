26 de outubro de 2026
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ARAÇATUBA

Motorista fica presa após carro tombar e bater em árvore

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma mulher ficou ferida e precisou ser retirada de dentro do carro após se envolver em um acidente na Rua dos Fundadores, em Araçatuba (SP). O veículo que ela conduzia bateu contra uma árvore e tombou com a força da colisão.

Segundo informações apuradas no local, a motorista seguia em um Ford Fiesta no sentido Centro quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore.

Com o impacto, o automóvel tombou e a condutora ficou presa no interior do veículo. Pessoas que passavam pela rua se mobilizaram e ajudaram a destombar o carro, permitindo que as equipes de resgate tivessem acesso à vítima.

Após ser retirada, a mulher recebeu atendimento e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal estiveram no local para atender à ocorrência e prestar apoio no resgate.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo deverão ser apuradas.

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