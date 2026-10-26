Uma mulher ficou ferida e precisou ser retirada de dentro do carro após se envolver em um acidente na Rua dos Fundadores, em Araçatuba (SP). O veículo que ela conduzia bateu contra uma árvore e tombou com a força da colisão.
Segundo informações apuradas no local, a motorista seguia em um Ford Fiesta no sentido Centro quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore.
Com o impacto, o automóvel tombou e a condutora ficou presa no interior do veículo. Pessoas que passavam pela rua se mobilizaram e ajudaram a destombar o carro, permitindo que as equipes de resgate tivessem acesso à vítima.
Após ser retirada, a mulher recebeu atendimento e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal estiveram no local para atender à ocorrência e prestar apoio no resgate.
As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo deverão ser apuradas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.