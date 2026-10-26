Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (25), em Araçatuba, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência, ameaçar a própria mãe e retirar dinheiro da bolsa dela sem autorização.

A ocorrência foi registrada após agentes do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal, presenciarem uma discussão entre mãe e filho na Rua Etiene de Barros Bahia.

Os guardas abordaram os dois e ouviram os envolvidos separadamente. À equipe, a mulher afirmou que vinha sendo ameaçada pelo filho e relatou que ele teria dito que iria matá-la.