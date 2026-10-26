Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (25), em Araçatuba, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência, ameaçar a própria mãe e retirar dinheiro da bolsa dela sem autorização.
A ocorrência foi registrada após agentes do Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático (GEP), da Guarda Civil Municipal, presenciarem uma discussão entre mãe e filho na Rua Etiene de Barros Bahia.
Os guardas abordaram os dois e ouviram os envolvidos separadamente. À equipe, a mulher afirmou que vinha sendo ameaçada pelo filho e relatou que ele teria dito que iria matá-la.
Segundo o depoimento, diante da situação, ela conseguiu correr para dentro da residência e trancar o portão, evitando que a discussão evoluísse para uma possível agressão física naquele momento.
A vítima também contou que o filho teria pegado sua bolsa e retirado R$ 50 em dinheiro. Durante a abordagem, os agentes localizaram R$ 6,05 em posse do suspeito.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentou documentação que indicava a existência de medidas protetivas de urgência em vigor contra o filho. Ela também relatou já ter sido vítima de agressões anteriores atribuídas ao suspeito e informou que ele teria sido preso anteriormente por situações semelhantes.
O homem apresentava lesões pelo corpo e, antes de ser levado à delegacia, foi encaminhado a um pronto-socorro para avaliação médica.
Posteriormente, ele foi apresentado no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi registrado. A ocorrência foi enquadrada, conforme o registro policial, como descumprimento de medida protetiva, furto, ameaça e injúria.
As circunstâncias deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
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