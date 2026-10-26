26 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DIFERENÇA FOI MENOR

Flávio Bolsonaro vence em Araçatuba com 66,91% dos votos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Candidato do PL recebeu 76,4 mil votos no segundo turno, contra 37,8 mil de Lula
Candidato do PL recebeu 76,4 mil votos no segundo turno, contra 37,8 mil de Lula

Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa presidencial de segundo turno em Araçatuba, com 66,91% dos votos válidos, o equivalente a 76.486 votos. Lula (PT) recebeu 33,09%, totalizando 37.827 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das 493 seções eleitorais totalizadas.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também havia sido o candidato mais votado no município, com 70.541 votos, correspondentes a 65,32% dos votos válidos. Lula recebeu 28.686 votos, o equivalente a 26,56%.

Na comparação entre os dois turnos, Flávio Bolsonaro ampliou sua votação em 5.945 votos, enquanto Lula recebeu 9.141 votos a mais.

A apuração do segundo turno registrou 118.026 votos no total, dos quais 114.313 foram válidos, conforme o painel do TSE.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários