Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa presidencial de segundo turno em Araçatuba, com 66,91% dos votos válidos, o equivalente a 76.486 votos. Lula (PT) recebeu 33,09%, totalizando 37.827 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das 493 seções eleitorais totalizadas.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também havia sido o candidato mais votado no município, com 70.541 votos, correspondentes a 65,32% dos votos válidos. Lula recebeu 28.686 votos, o equivalente a 26,56%.
Na comparação entre os dois turnos, Flávio Bolsonaro ampliou sua votação em 5.945 votos, enquanto Lula recebeu 9.141 votos a mais.
A apuração do segundo turno registrou 118.026 votos no total, dos quais 114.313 foram válidos, conforme o painel do TSE.
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