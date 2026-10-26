Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa presidencial de segundo turno em Araçatuba, com 66,91% dos votos válidos, o equivalente a 76.486 votos. Lula (PT) recebeu 33,09%, totalizando 37.827 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das 493 seções eleitorais totalizadas.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro também havia sido o candidato mais votado no município, com 70.541 votos, correspondentes a 65,32% dos votos válidos. Lula recebeu 28.686 votos, o equivalente a 26,56%.

Na comparação entre os dois turnos, Flávio Bolsonaro ampliou sua votação em 5.945 votos, enquanto Lula recebeu 9.141 votos a mais.