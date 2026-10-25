Todas as seções eleitorais de Araçatuba já haviam sido encerradas quando a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que prorrogou a votação até as 19h deste domingo, 25, foi divulgada. Com isso, não haverá retomada da votação no município.

Segundo informações do promotor eleitoral, as urnas começaram a chegar ao Cartório Eleitoral, e as mídias com os votos já estão sendo transmitidas para os sistemas da Justiça Eleitoral.

A orientação é que a divulgação dos resultados comece somente após as 19h, quando terá início essa etapa da apuração.