Todas as seções eleitorais de Araçatuba já haviam sido encerradas quando a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que prorrogou a votação até as 19h deste domingo, 25, foi divulgada. Com isso, não haverá retomada da votação no município.
Segundo informações do promotor eleitoral, as urnas começaram a chegar ao Cartório Eleitoral, e as mídias com os votos já estão sendo transmitidas para os sistemas da Justiça Eleitoral.
A orientação é que a divulgação dos resultados comece somente após as 19h, quando terá início essa etapa da apuração.
Como as seções eleitorais de Araçatuba já haviam sido encerradas antes da divulgação da decisão, não há possibilidade de reabrir a votação, conforme a orientação repassada pela Justiça Eleitoral.
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