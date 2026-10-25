Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (24), em Penápolis, por suspeita de tráfico de drogas e extorsão. A prisão ocorreu após um acompanhamento policial que terminou no bairro Jardim Alphaville.

Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem da caminhonete conduzida pelo suspeito foram encontradas 31 porções de crack. Os policiais também realizaram buscas no imóvel ligado ao homem.

Na residência, foram localizadas outras porções da mesma droga, além de dinheiro, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar os entorpecentes e anotações relacionadas à comercialização.