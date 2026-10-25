Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (24), em Penápolis, por suspeita de tráfico de drogas e extorsão. A prisão ocorreu após um acompanhamento policial que terminou no bairro Jardim Alphaville.
Segundo a Polícia Militar, durante a abordagem da caminhonete conduzida pelo suspeito foram encontradas 31 porções de crack. Os policiais também realizaram buscas no imóvel ligado ao homem.
Na residência, foram localizadas outras porções da mesma droga, além de dinheiro, uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar os entorpecentes e anotações relacionadas à comercialização.
Durante as diligências, os policiais também encontraram três bicicletas que, segundo a corporação, eram produtos de furto.
A ocorrência ainda envolveu uma denúncia de extorsão relacionada a uma dívida de drogas. O homem foi levado à Polícia Civil, onde permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.
A caminhonete e os demais materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, que deverá dar prosseguimento à investigação.
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