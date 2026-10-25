25 de outubro de 2026
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ÁGUAS CLARAS

Traficante é flagrado com cocaína e maconha em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Policiais apreenderam 56 microtubos de cocaína, 43 porções de maconha e dinheiro
Policiais apreenderam 56 microtubos de cocaína, 43 porções de maconha e dinheiro

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado (24), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência foram apreendidos 56 microtubos contendo cocaína e 43 porções de maconha. Os policiais também encontraram uma balança digital, um celular e R$ 62 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após a análise dos fatos, a prisão em flagrante foi ratificada. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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