Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado (24), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência foram apreendidos 56 microtubos contendo cocaína e 43 porções de maconha. Os policiais também encontraram uma balança digital, um celular e R$ 62 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.