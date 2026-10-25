Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste sábado (24), no bairro Águas Claras, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência foram apreendidos 56 microtubos contendo cocaína e 43 porções de maconha. Os policiais também encontraram uma balança digital, um celular e R$ 62 em dinheiro.
O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Após a análise dos fatos, a prisão em flagrante foi ratificada. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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