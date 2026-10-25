Um homem foi preso na madrugada deste sábado (24), suspeito de furtar joias de um estabelecimento comercial no Centro de Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado durante diligências realizadas após o furto. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas joias dentro da mochila, além de R$ 20 em dinheiro.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.