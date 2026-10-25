25 de outubro de 2026
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ROUBO NO CENTRO

PM prende suspeito de furtar joias de loja em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Policiais encontraram diversas joias e dinheiro dentro da mochila do suspeito
Policiais encontraram diversas joias e dinheiro dentro da mochila do suspeito

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (24), suspeito de furtar joias de um estabelecimento comercial no Centro de Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado durante diligências realizadas após o furto. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas joias dentro da mochila, além de R$ 20 em dinheiro.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

O caso foi registrado como furto qualificado. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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