Um homem foi preso na madrugada deste sábado (24), suspeito de furtar joias de um estabelecimento comercial no Centro de Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado durante diligências realizadas após o furto. Durante a abordagem, os policiais encontraram diversas joias dentro da mochila, além de R$ 20 em dinheiro.
O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
O caso foi registrado como furto qualificado. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.