

Os eleitores de Araçatuba voltam às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo presidente da República, em uma disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os resultados do primeiro turno de 2026 mostram uma vantagem do candidato do PL no município.

Flávio Bolsonaro recebeu 70.541 votos, o equivalente a 65,32% dos votos válidos em Araçatuba. Lula teve 28.686 votos, correspondentes a 26,56%. Os dois foram os candidatos mais votados na cidade e avançaram para o segundo turno.

A diferença entre os dois candidatos foi de 41.855 votos em Araçatuba, o equivalente a 38,76 pontos percentuais. O resultado mostra uma concentração significativa dos votos válidos do município nos dois candidatos que disputam a segunda etapa da eleição.