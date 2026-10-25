Os eleitores de Araçatuba voltam às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo presidente da República, em uma disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os resultados do primeiro turno de 2026 mostram uma vantagem do candidato do PL no município.
Flávio Bolsonaro recebeu 70.541 votos, o equivalente a 65,32% dos votos válidos em Araçatuba. Lula teve 28.686 votos, correspondentes a 26,56%. Os dois foram os candidatos mais votados na cidade e avançaram para o segundo turno.
A diferença entre os dois candidatos foi de 41.855 votos em Araçatuba, o equivalente a 38,76 pontos percentuais. O resultado mostra uma concentração significativa dos votos válidos do município nos dois candidatos que disputam a segunda etapa da eleição.
O terceiro colocado foi o escritor Augusto Cury (Avante), que recebeu 3.469 votos, equivalentes a 3,21% dos votos válidos. Na sequência apareceu Renan Santos (Missão), com 2.567 votos (2,38%).
Ronaldo Caiado (PSD) terminou o primeiro turno em quinto lugar no município, com 2.238 votos, ou 2,07% dos votos válidos. Já Romeu Zema (Novo) recebeu 286 votos, correspondentes a 0,26%. Os números dos quatro candidatos aparecem também no levantamento encaminhado pela reportagem. UOL Notícias
Entre os demais concorrentes, Samara (UP) recebeu 93 votos (0,09%), Hertz Dias (PSTU) teve 40 (0,04%), Clariana Barão (DC) somou 33 (0,03%), Edmilson Costa (PCB) recebeu 16 (0,01%), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) teve 11 (0,01%) e Rui Costa Pimenta (PCO) recebeu oito votos (0,01%).
A votação presidencial faz parte de um cenário eleitoral mais amplo na cidade. No primeiro turno, os eleitores de Araçatuba também escolheram representantes para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado. Os resultados desses cargos permitem observar como o eleitorado local distribuiu seus votos entre candidatos da cidade, da região e de outras partes do Estado.
Com a abertura das urnas neste domingo, os números do primeiro turno servem como referência para acompanhar a votação e comparar o comportamento do eleitorado araçatubense na segunda etapa da disputa presidencial.
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