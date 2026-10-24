Uma urna eletrônica de Araçatuba foi selecionada para participar do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, uma das auditorias realizadas pela Justiça Eleitoral para verificar o funcionamento dos equipamentos durante as eleições. O procedimento será realizado neste domingo (25), simultaneamente à votação oficial.
Na manhã deste sábado (24), servidoras do cartório eleitoral de Araçatuba seguiram para São José do Rio Preto para acompanhar a retirada e o transporte do equipamento selecionado. A urna será encaminhada ao aeroporto da cidade, de onde seguirá para São Paulo em uma aeronave fretada para fazer o transporte das máquinas escolhidas no interior do Estado.
A informação foi confirmada à reportagem pela equipe responsável pelo procedimento em Araçatuba. Segundo os servidores, a urna selecionada será retirada do local de votação e substituída por outro equipamento, preparado especificamente para assumir a seção no dia da eleição.
A urna eletrônica sorteada pertence à 299ª Zona Eleitoral e é utilizada em uma das seções da Escola Vitor Antônio Trindade no bairro Santana.
A logística segue o procedimento estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Para as eleições deste segundo turno, 51 urnas foram destinadas às auditorias no Estado: 30 para o Teste de Integridade em ambiente controlado, três para o Teste de Integridade com biometria, 10 para o Teste de Autenticidade e outras oito ficaram reservadas para situações extraordinárias relacionadas ao transporte.
A seleção das urnas ocorre em cerimônia pública, com participação de representantes de entidades fiscalizadoras. Depois de escolhidos os equipamentos, os cartórios eleitorais responsáveis pelas respectivas seções são comunicados para providenciar a substituição, o recolhimento e o encaminhamento das urnas que participarão da auditoria.
No caso das urnas provenientes de regiões mais distantes da capital, o TRE-SP utiliza transporte aéreo. O Estado é dividido em grupos territoriais para organizar a logística. São José do Rio Preto integra o grupo cuja coleta é feita por avião, enquanto regiões mais próximas de São Paulo têm transporte rodoviário.
O Teste de Integridade é realizado desde 2002 e tem como objetivo verificar se os votos registrados na urna eletrônica correspondem exatamente aos votos que foram efetivamente digitados no equipamento. Para isso, são utilizadas cédulas de papel preenchidas previamente por representantes de partidos, entidades fiscalizadoras e outros participantes autorizados.
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