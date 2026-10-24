Uma urna eletrônica de Araçatuba foi selecionada para participar do Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, uma das auditorias realizadas pela Justiça Eleitoral para verificar o funcionamento dos equipamentos durante as eleições. O procedimento será realizado neste domingo (25), simultaneamente à votação oficial.

Na manhã deste sábado (24), servidoras do cartório eleitoral de Araçatuba seguiram para São José do Rio Preto para acompanhar a retirada e o transporte do equipamento selecionado. A urna será encaminhada ao aeroporto da cidade, de onde seguirá para São Paulo em uma aeronave fretada para fazer o transporte das máquinas escolhidas no interior do Estado.

A informação foi confirmada à reportagem pela equipe responsável pelo procedimento em Araçatuba. Segundo os servidores, a urna selecionada será retirada do local de votação e substituída por outro equipamento, preparado especificamente para assumir a seção no dia da eleição.