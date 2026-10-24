Aos 71 anos, o médico Hélio Poço Ferreira olha para a medicina de Araçatuba com a perspectiva de quem acompanhou algumas das principais transformações da saúde no município. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), ele chegou à Santa Casa em 1985, após concluir sua formação e residência, e encontrou um hospital ainda concentrado em atendimentos de baixa e média complexidade.
Quatro décadas depois, sua trajetória se mistura à própria evolução da assistência médica na cidade. Foi em Araçatuba que Hélio participou da estruturação do serviço de cirurgia cardiovascular e torácica, área que hoje atende pacientes da cidade e de dezenas de municípios da região. Para ele, em entrevista à Folha da Região, a mudança foi profunda: “Eu sou araçatubense”, resume o médico, que deixou a cidade ainda adolescente para estudar em São Paulo e voltou decidido a construir sua carreira no município.
A história começou em um cenário muito diferente do atual. Quando retornou a Araçatuba, Hélio conta que não havia serviço estruturado de cirurgia torácica e cardiovascular. “Vim montar o serviço disso aqui em Araçatuba”, afirma. Na Santa Casa, encontrou limitações de estrutura, equipamentos e recursos, o que tornou a implantação da especialidade um processo que exigiu mobilização de médicos, hospital e comunidade.
A própria Santa Casa registra que as primeiras cirurgias cardíacas coordenadas por Hélio ocorreram em 1986, quando o hospital ainda tinha como principal característica a atuação em procedimentos de menor complexidade. O desenvolvimento da área passou por diferentes etapas até a consolidação do serviço, que atualmente é referência regional em cirurgia cardiovascular e torácica. Santa Casa
Naquele período, parte dos pacientes que necessitavam de procedimentos cardiovasculares precisava viajar para outros centros. A estruturação do serviço em Araçatuba mudou gradualmente esse cenário. Em 1999, após investimentos em UTI coronariana, hemodinâmica e estrutura cirúrgica, foram realizadas as primeiras cirurgias cardiovasculares do novo ciclo do hospital, que posteriormente passou a atender pacientes encaminhados de toda a região. Santa Casa
Hélio participou desse processo desde os primeiros passos. Em sua entrevista, ele lembra que, no começo, foi necessário investir pessoalmente em equipamentos e instrumental para que as cirurgias pudessem acontecer. “A gente comprou todos os equipamentos de instrumental cirúrgico para fazer a cirurgia cardíaca”, conta. A equipe também precisou encontrar soluções para viabilizar a circulação extracorpórea, fundamental durante determinados procedimentos cardíacos.
A consolidação da especialidade, entretanto, não dependeu apenas de um médico. O próprio histórico da Santa Casa mostra a participação de diferentes diretorias, profissionais e setores na construção da estrutura necessária. Ao longo dos anos, foram incorporados serviços como cardiologia intervencionista, UTI coronariana, diagnóstico especializado e atendimento de maior complexidade. Hoje, o serviço realiza mais de 300 procedimentos cirúrgicos cardíacos e torácicos por ano e é referência para 40 municípios. Santa Casa
Para Hélio, essa transformação também pode ser percebida quando se compara a Santa Casa de décadas atrás com a estrutura atual. “Quando eu cheguei aqui, a Santa Casa era um hospital de média e baixa complexidade. Ela também se transformou num hospital de alta complexidade. E hoje a gente opera cirurgia torácica e cirurgia cardíaca nos dois hospitais.”, afirma. Na avaliação do médico, essa mudança ampliou as possibilidades de tratamento oferecidas aos pacientes sem que eles precisassem necessariamente buscar atendimento em grandes centros.
A evolução não ficou restrita à Santa Casa. Hélio também participou da história da Unimed Araçatuba. Cooperado desde 1985, integrou a diretoria da cooperativa durante o processo de construção do Hospital Unimed, que começou oferecendo atendimentos de baixa e média complexidade e posteriormente passou a atuar também em alta complexidade. Atualmente, o médico ocupa a Diretoria Clínica do Hospital Unimed Araçatuba. Unimed Institucional
Outro capítulo dessa transformação está relacionado à própria tecnologia. Hélio iniciou sua carreira em uma época dominada pelas cirurgias abertas e hoje acompanha a chegada de procedimentos menos invasivos, cirurgias por vídeo e a expansão da cirurgia robótica. Mesmo com décadas de experiência, ele continua estudando e fazendo cursos para acompanhar as novas técnicas. “Eu não quero abrir mão disso”, diz, ao explicar por que continua se atualizando.
Para ele, a medicina caminha cada vez mais para intervenções com cortes menores, menor tempo de internação e recuperação mais rápida. O médico conta que, mesmo depois de mais de quatro décadas de profissão, continua atuando diretamente: recentemente, participou de uma cirurgia de revascularização do miocárdio e acompanhou outro procedimento realizado por vídeo.
Mas a história da medicina em Araçatuba, na avaliação de Hélio, também passa por uma mudança social importante: a criação do Sistema Único de Saúde. Formado antes da implantação do SUS, ele diz ter acompanhado a diferença entre o modelo anterior e o sistema universal criado pela Constituição de 1988. “Eu sou um defensor ferrenho do SUS, porque eu tive a oportunidade de trabalhar antes e depois do SUS, ou seja o princípio de tudo é o bem-estar das pessoas, a saúde. Então, eu participei. Além disso, por causa de ter que credenciar o serviço, além de médico, eu acabei aprendendo as coisas, como funciona o SUS”, afirma.
O médico recorda que, antes do SUS, pessoas sem condições financeiras podiam ser classificadas como “indigentes” para conseguir atendimento. Para ele, a universalização do acesso representou uma mudança de princípio na assistência. “Você não é indigente, você é uma pessoa que contribui com os impostos”, afirma, ao defender a ideia de que o atendimento em saúde deve ser tratado como um direito.
Mesmo reconhecendo os avanços, ele não considera encerrada a transformação da medicina regional. Entre os caminhos apontados está a ampliação de procedimentos minimamente invasivos e de técnicas endovasculares, além da continuidade dos investimentos em tecnologia e qualificação profissional. A própria Santa Casa vem incorporando novas modalidades de tratamento cardiovascular, como procedimentos transcateter, acompanhando a tendência de reduzir a invasividade das intervenções. Santa Casa
É dentro desse contexto que a Câmara Municipal de Araçatuba deve analisar a concessão da Medalha 9 de Julho a Hélio Poço Ferreira, proposta pelo vereador Denilson Pichitelli. O Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2026 está previsto na pauta da sessão ordinária marcada para segunda-feira (26). A honraria é proposta em reconhecimento aos serviços prestados pelo médico à saúde do município.
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