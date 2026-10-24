Aos 71 anos, o médico Hélio Poço Ferreira olha para a medicina de Araçatuba com a perspectiva de quem acompanhou algumas das principais transformações da saúde no município. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), ele chegou à Santa Casa em 1985, após concluir sua formação e residência, e encontrou um hospital ainda concentrado em atendimentos de baixa e média complexidade.

Quatro décadas depois, sua trajetória se mistura à própria evolução da assistência médica na cidade. Foi em Araçatuba que Hélio participou da estruturação do serviço de cirurgia cardiovascular e torácica, área que hoje atende pacientes da cidade e de dezenas de municípios da região. Para ele, em entrevista à Folha da Região, a mudança foi profunda: “Eu sou araçatubense”, resume o médico, que deixou a cidade ainda adolescente para estudar em São Paulo e voltou decidido a construir sua carreira no município.

A história começou em um cenário muito diferente do atual. Quando retornou a Araçatuba, Hélio conta que não havia serviço estruturado de cirurgia torácica e cardiovascular. “Vim montar o serviço disso aqui em Araçatuba”, afirma. Na Santa Casa, encontrou limitações de estrutura, equipamentos e recursos, o que tornou a implantação da especialidade um processo que exigiu mobilização de médicos, hospital e comunidade.