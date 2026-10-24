Os eleitores de Araçatuba devem ficar atentos à previsão do tempo para este domingo (25), dia do segundo turno das eleições. De acordo com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp, a região continua sob influência de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuva durante o fim de semana. O cenário, no entanto, é diferente do previsto no início da semana, quando os modelos indicavam volumes mais elevados de precipitação para a região.

Para este sábado (24), véspera da eleição, o instituto mantém a previsão de instabilidade e possibilidade de chuva. O boletim mais recente aponta que um sistema de baixa pressão atua sobre São Paulo, mantendo a condição favorável à ocorrência de precipitações, principalmente a partir da tarde.

Já no domingo (25), a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista deve reforçar as instabilidades e podemos ter chuvas de até 6mm em Araçatuba e cidades vizinhas. Segundo o IPMet, há possibilidade de chuvas moderadas a fortes, descargas elétricas e rajadas de vento em diferentes localidades do Estado.