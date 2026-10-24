Os eleitores de Araçatuba devem ficar atentos à previsão do tempo para este domingo (25), dia do segundo turno das eleições. De acordo com o IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp, a região continua sob influência de áreas de instabilidade, com possibilidade de chuva durante o fim de semana. O cenário, no entanto, é diferente do previsto no início da semana, quando os modelos indicavam volumes mais elevados de precipitação para a região.
Para este sábado (24), véspera da eleição, o instituto mantém a previsão de instabilidade e possibilidade de chuva. O boletim mais recente aponta que um sistema de baixa pressão atua sobre São Paulo, mantendo a condição favorável à ocorrência de precipitações, principalmente a partir da tarde.
Já no domingo (25), a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista deve reforçar as instabilidades e podemos ter chuvas de até 6mm em Araçatuba e cidades vizinhas. Segundo o IPMet, há possibilidade de chuvas moderadas a fortes, descargas elétricas e rajadas de vento em diferentes localidades do Estado.
Para Araçatuba, a tendência é de uma mudança significativa nas temperaturas. Depois de uma sequência de dias quentes, os termômetros devem registrar queda no domingo. A previsão indicada pelo instituto consultado pela reportagem aponta máxima próxima dos 29°C, enquanto neste sábado a temperatura pode chegar a cerca de 36°C.
A quantidade de chuva também é outro ponto que chama a atenção. A projeção mais recente apresentada para a região é de um volume menor do que aquele estimado no início da semana, quando havia previsão de acumulados mais expressivos para o fim de semana. Em atualização anterior, o IPMet estimava aproximadamente 50 milímetros para o domingo, enquanto a projeção atual indicada para Araçatuba é de cerca de 6 a 7 milímetros.
A mudança na previsão ocorre depois de uma semana marcada pela alternância entre calor intenso e pancadas de chuva.
A preocupação com as condições meteorológicas ganha um componente adicional neste domingo porque Araçatuba estará movimentada durante todo o dia para a votação. O eleitorado precisará se deslocar até os locais de votação, e parte dos candidatos e equipes também encerra as atividades de campanha neste sábado, antes do início da votação.
A atenção também se justifica pelo que ocorreu no último domingo de eleição na cidade. Em 4 de outubro, um forte temporal atingiu Araçatuba, acompanhado de rajadas que chegaram a 112 km/h, segundo a Defesa Civil. Houve quedas de árvores, danos em diferentes pontos e interrupções de energia.
Um dos episódios mais graves aconteceu no Supermercado Rondon da Cobrac, onde parte do teto desabou durante a tempestade. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas. A vítima fatal foi identificada como Manoel Ferreira de Lima, de 54 anos, servidor da Prefeitura de Araçatuba, que estava no estabelecimento no momento do desabamento. sampi.net.br
O temporal também provocou estragos no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, onde estruturas montadas para eventos da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) foram atingidas pelo vento e pela chuva. Segundo a entidade, não houve feridos e os animais permaneceram em segurança.
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