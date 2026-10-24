A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (26), a partir das 19h, a 35ª Sessão Ordinária de 2026, com 12 itens previstos na Ordem do Dia. Entre os destaques está o projeto de lei que estabelece diretrizes para a implementação do SAMUPET (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário) no município. A proposta é de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani.
O Projeto de Lei prevê diretrizes para a implantação do serviço de atendimento móvel de urgência veterinário. A proposta será submetida à discussão e votação dos vereadores e busca estabelecer parâmetros para o atendimento de emergências envolvendo animais em Araçatuba.
Também está na pauta o Projeto de Lei de autoria da vereadora Sol do Autismo, que institui o programa Selo Empresa Amiga dos Animais no município. A iniciativa prevê o reconhecimento de empresas que contribuam com ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal.
Outro destaque da sessão é o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso de um imóvel público para a implantação de um Centro de Eventos. A proposta prevê que a concessão seja realizada mediante concorrência pública.
O texto estabelece que o imóvel poderá ser destinado à implantação, construção, operação, manutenção e exploração do empreendimento. A medida será analisada pelos parlamentares em discussão única e votação e, caso aprovada, autorizará o Executivo a dar andamento ao procedimento previsto na proposta.
A pauta inclui ainda, em segundo turno de discussão e votação, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica de autoria da vereadora Edna Flor que acrescenta um parágrafo ao artigo 120-C da Lei Orgânica de Araçatuba para esclarecer que as despesas com pessoal custeadas com recursos de emendas impositivas destinadas a organizações da sociedade civil não abrangem serviços prestados por pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais (MEIs).
Os demais itens incluem, em segunda discussão, o projeto do Executivo que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo no município. Também serão analisadas uma proposta que autoriza o recebimento, em doação, de imóvel da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); três projetos de denominação de vias públicas; e três projetos de decreto legislativo que concedem homenagens. As honrarias previstas são a Medalha 9 de Julho ao médico Hélio Poço Ferreira e ao coronel da Polícia Militar Marcos Rogério Lemes, além do Título de Cidadão Araçatubense a Reinaldo de Souza Alguz.
A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal de Araçatuba e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Câmara, a partir das 19h.
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