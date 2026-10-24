A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (26), a partir das 19h, a 35ª Sessão Ordinária de 2026, com 12 itens previstos na Ordem do Dia. Entre os destaques está o projeto de lei que estabelece diretrizes para a implementação do SAMUPET (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário) no município. A proposta é de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani.

O Projeto de Lei prevê diretrizes para a implantação do serviço de atendimento móvel de urgência veterinário. A proposta será submetida à discussão e votação dos vereadores e busca estabelecer parâmetros para o atendimento de emergências envolvendo animais em Araçatuba.

Também está na pauta o Projeto de Lei de autoria da vereadora Sol do Autismo, que institui o programa Selo Empresa Amiga dos Animais no município. A iniciativa prevê o reconhecimento de empresas que contribuam com ações voltadas à proteção e ao bem-estar animal.