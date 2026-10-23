Motoristas que circularem por Birigui neste sábado (24) deverão redobrar a atenção. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, programou a interdição temporária de cinco trechos de vias para a realização de eventos.

Os bloqueios ocorrerão em diferentes regiões da cidade, com horários que variam das 9h até a meia-noite. Confira os locais e os períodos previstos:

Das 9h às 12h: rua Basílio Troncoso , entre as ruas Dr. Luís de Toledo Pizza Sobrinho e Wilson Troncoso.

, entre as ruas Dr. Luís de Toledo Pizza Sobrinho e Wilson Troncoso. Das 12h às 19h: rua José Vieira , entre as ruas Emílio Valarini e Antônio Celegari Cristóvão.

, entre as ruas Emílio Valarini e Antônio Celegari Cristóvão. Das 17h às 23h: rua Hélio Buzzo , entre as ruas Geraldo Dona e Vitório Pazian.

, entre as ruas Geraldo Dona e Vitório Pazian. Das 18h às 23h30: rua Pedro Gonçalves da Mota , entre as ruas Victorio Alfredo Meranca e Imrich Pecky.

, entre as ruas Victorio Alfredo Meranca e Imrich Pecky. Das 19h às 23h59: rua Basílio Baffi, entre as ruas Guiné Tunes e João de Souza Suzano.

Orientação aos motoristas

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui orienta os condutores a respeitar os limites de velocidade, observar a sinalização instalada nos locais e utilizar caminhos alternativos durante os períodos de interdição.