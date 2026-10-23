Motoristas que circularem por Birigui neste sábado (24) deverão redobrar a atenção. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, programou a interdição temporária de cinco trechos de vias para a realização de eventos.
Os bloqueios ocorrerão em diferentes regiões da cidade, com horários que variam das 9h até a meia-noite. Confira os locais e os períodos previstos:
- Das 9h às 12h: rua Basílio Troncoso, entre as ruas Dr. Luís de Toledo Pizza Sobrinho e Wilson Troncoso.
- Das 12h às 19h: rua José Vieira, entre as ruas Emílio Valarini e Antônio Celegari Cristóvão.
- Das 17h às 23h: rua Hélio Buzzo, entre as ruas Geraldo Dona e Vitório Pazian.
- Das 18h às 23h30: rua Pedro Gonçalves da Mota, entre as ruas Victorio Alfredo Meranca e Imrich Pecky.
- Das 19h às 23h59: rua Basílio Baffi, entre as ruas Guiné Tunes e João de Souza Suzano.
Orientação aos motoristas
A Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui orienta os condutores a respeitar os limites de velocidade, observar a sinalização instalada nos locais e utilizar caminhos alternativos durante os períodos de interdição.
O planejamento antecipado dos deslocamentos pode ajudar a evitar atrasos e contribuir para a segurança de motoristas, pedestres e participantes dos eventos.
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