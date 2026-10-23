Uma idosa de 73 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um adolescente de 14 anos que conduzia uma bicicleta, na manhã desta quinta-feira (22), na região central de Piacatu.

O acidente ocorreu no cruzamento da Travessa Vereador Guilherme Tomazzi com a Rua Alexandre Fleming. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

Após os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. Durante a avaliação médica, exames identificaram sangramento interno, e a paciente aguardava atendimento especializado.

Polícia solicita perícia