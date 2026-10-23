23 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Idosa de 73 anos é atropelada por bicicleta; estado é grave

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba com suspeita de traumatismo craniano; exames apontaram sangramento interno
Vítima foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba com suspeita de traumatismo craniano; exames apontaram sangramento interno

Uma idosa de 73 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um adolescente de 14 anos que conduzia uma bicicleta, na manhã desta quinta-feira (22), na região central de Piacatu.

O acidente ocorreu no cruzamento da Travessa Vereador Guilherme Tomazzi com a Rua Alexandre Fleming. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

Após os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. Durante a avaliação médica, exames identificaram sangramento interno, e a paciente aguardava atendimento especializado.

Polícia solicita perícia

Diante da gravidade da ocorrência, a Polícia Militar comunicou o caso à Polícia Civil, que solicitou a realização de perícia no local para auxiliar na investigação e esclarecer como aconteceu o atropelamento.

Os policiais preservaram a área até a chegada da equipe pericial, responsável pelos levantamentos técnicos.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Piacatu e registrada como lesão corporal culposa. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

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