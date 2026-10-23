O vice-prefeito de Nova Castilho, Adriano Jacomino, 52 anos, e a esposa, de 61, ficaram feridos após o carro em que estavam ser atingido por uma carreta que tombou na manhã desta sexta-feira (23).

A ocorrência foi registrada na estrada vicinal Donozor Sant’Anna, em Nova Castilho. Conforme informações divulgadas pela Prefeitura, Adriano estava ao volante do automóvel no momento do acidente.

A carreta transportava uma carga de grãos e, após tombar, atingiu o carro do casal. A carga acabou espalhada sobre o veículo, que ficou danificado.