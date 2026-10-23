O vice-prefeito de Nova Castilho, Adriano Jacomino, 52 anos, e a esposa, de 61, ficaram feridos após o carro em que estavam ser atingido por uma carreta que tombou na manhã desta sexta-feira (23).
A ocorrência foi registrada na estrada vicinal Donozor Sant’Anna, em Nova Castilho. Conforme informações divulgadas pela Prefeitura, Adriano estava ao volante do automóvel no momento do acidente.
A carreta transportava uma carga de grãos e, após tombar, atingiu o carro do casal. A carga acabou espalhada sobre o veículo, que ficou danificado.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento na Santa Casa de Araçatuba. Segundo informações divulgadas pelo hospital, o vice-prefeito e a esposa estavam conscientes e permaneciam em atendimento de emergência no pronto-socorro na última atualização.
O motorista da carreta ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. Ele também foi encaminhado para atendimento médico. Informações divulgadas posteriormente indicaram que os três envolvidos estavam em estado estável.
As causas do tombamento ainda são desconhecidas. A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.
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