23 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Motociclista é arremessada após colisão com caminhão em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher ficou ferida ao bater a moto contra um caminhão de concreto no bairro Rosele; vítima foi socorrida pelo Samu
Mulher ficou ferida ao bater a moto contra um caminhão de concreto no bairro Rosele; vítima foi socorrida pelo Samu

Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um caminhão de concreto na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Rosele, em Araçatuba. Com a violência da colisão, a mulher foi arremessada ao asfalto e acabou caindo próximo às rodas traseiras do veículo.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Jorge Mellem Rezek com a rua São Carlos. Após a batida, equipes de emergência foram acionadas para atender a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a motociclista ao pronto-socorro municipal. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre a gravidade dos ferimentos.

O motorista do caminhão permaneceu no local após a colisão e prestou auxílio à vítima. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades, que devem apurar as causas da batida e a dinâmica da colisão.

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