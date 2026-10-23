Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um caminhão de concreto na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Rosele, em Araçatuba. Com a violência da colisão, a mulher foi arremessada ao asfalto e acabou caindo próximo às rodas traseiras do veículo.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Jorge Mellem Rezek com a rua São Carlos. Após a batida, equipes de emergência foram acionadas para atender a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a motociclista ao pronto-socorro municipal. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre a gravidade dos ferimentos.