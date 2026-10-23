Uma jovem de 18 anos foi conduzida à delegacia por suspeita de desacato durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde de quinta-feira (22), no bairro Porto Real, em Araçatuba. Na ocorrência, os agentes também apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi.
Segundo o boletim de ocorrência, os guardas patrulhavam a Rua Pedro Moreno, por volta das 16h, quando encontraram um casal próximo a uma Honda CG Titan 125 vermelha.
Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou ligar a motocicleta, mas não conseguiu. Os dois foram abordados e nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.
Homem foge durante vistoria
Na verificação do veículo, os agentes constataram que parte da numeração do chassi estava suprimida. A placa também estava danificada, impedindo a consulta completa dos dados.
Enquanto os guardas solicitavam apoio de outras equipes, o homem fugiu a pé e não foi localizado.
Ainda segundo o registro policial, a jovem foi questionada sobre a identidade do homem e a procedência da motocicleta. Conforme a versão dos agentes, ela ficou exaltada e dirigiu ofensas a um dos guardas, chamando-o de “fascista”.
Jovem contesta versão da abordagem
Na delegacia, a jovem afirmou que caminhava com uma amiga quando um desconhecido se aproximou de motocicleta e pediu seu número de telefone.
Segundo ela, os guardas chegaram durante a conversa e o homem fugiu. A jovem negou qualquer vínculo com o veículo e disse desconhecer a identidade do motociclista.
Ela admitiu ter ofendido um dos agentes durante um momento de nervosismo, mas afirmou estar arrependida e não ter tido intenção de desacatá-lo.
A motocicleta foi apreendida porque as consultas aos dados disponíveis do motor e da placa não permitiram identificar o veículo. A Polícia Civil deverá solicitar exame metalográfico para tentar recuperar a numeração original.
A ocorrência foi registrada por desacato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após prestar depoimento e assinar termo de compromisso, a jovem foi liberada.
O homem que fugiu não havia sido localizado até a elaboração do boletim.
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