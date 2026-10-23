Uma jovem de 18 anos foi conduzida à delegacia por suspeita de desacato durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde de quinta-feira (22), no bairro Porto Real, em Araçatuba. Na ocorrência, os agentes também apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração no chassi.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas patrulhavam a Rua Pedro Moreno, por volta das 16h, quando encontraram um casal próximo a uma Honda CG Titan 125 vermelha.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou ligar a motocicleta, mas não conseguiu. Os dois foram abordados e nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.

Homem foge durante vistoria