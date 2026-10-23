A Polícia Civil prendeu uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, nesta sexta-feira (23), em Guararapes. A ação ocorreu no Conjunto Habitacional Doutor Clineu de Almeida e resultou na apreensão de aproximadamente 300 gramas de entorpecentes, além de um revólver e munições.

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, realizaram a operação com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, expedido durante uma investigação relacionada ao tráfico de drogas.

Policiais encontram cocaína, maconha e revólver