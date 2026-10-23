23 de outubro de 2026
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GUARARAPES

Polícia prende suspeito de tráfico e apreende drogas e arma

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Polícia Civil
Agentes localizaram aproximadamente 200 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha, além de um revólver de calibre 38
Agentes localizaram aproximadamente 200 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha, além de um revólver de calibre 38

A Polícia Civil prendeu uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, nesta sexta-feira (23), em Guararapes. A ação ocorreu no Conjunto Habitacional Doutor Clineu de Almeida e resultou na apreensão de aproximadamente 300 gramas de entorpecentes, além de um revólver e munições.

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Araçatuba, realizaram a operação com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo a Polícia Civil, as equipes cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, expedido durante uma investigação relacionada ao tráfico de drogas.

Policiais encontram cocaína, maconha e revólver

Durante as buscas no imóvel investigado, os agentes localizaram aproximadamente 200 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha.

Além disso, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e seis munições intactas do mesmo calibre.

A operação teve como objetivo reunir elementos para a investigação sobre o tráfico de entorpecentes na região.

Suspeito é preso em flagrante

Diante dos materiais encontrados, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em seguida, a Polícia Civil adotou as providências legais relacionadas à ocorrência.

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