A Polícia Civil investiga a responsabilidade da mãe e do padrasto pela morte de Micael Davi Costa da Silva, de dois anos, em Araçatuba. Com a confirmação do falecimento da criança, ocorrido nesta quinta-feira (22), os investigados poderão responder por homicídio consumado, com qualificadoras, além do crime de tortura. O corpo do menino foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (23).
Em entrevista à reportagem, a delegada Joseth Garcia Erustes, responsável pelo inquérito, explicou que a investigação também apura uma possível fraude processual. A suspeita surgiu após a polícia encontrar um lençol dentro de um balde, nos fundos da residência onde a criança vivia.
A mãe, de 27 anos, e o padrasto, de 26, permanecem presos preventivamente. Inicialmente, a Justiça decretou a prisão dos dois por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura.
Mãe e padrasto podem responder por homicídio consumado
Segundo a delegada, a morte da criança altera o enquadramento penal que poderá ser atribuído aos investigados.
"Com o falecimento da criança, os genitores responderão, em tese, pelos crimes de homicídio consumado, qualificado pelo motivo torpe, pelo meio que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima e tendo em vista que a vítima era menor de 14 anos, bem como a majorante de ter sido praticado pela genitora e pelo padrasto, além do crime de tortura", explicou.
A delegada ressaltou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e a responsabilidade individual dos envolvidos.
Polícia investiga possível alteração da cena do crime
Uma das novas linhas de investigação envolve a suspeita de fraude processual, diante da possibilidade de alteração de vestígios no imóvel.
De acordo com Joseth Garcia Erustes, a mãe relatou em depoimento que o padrasto teria retirado os lençóis da cama após os acontecimentos.
Diante dessa informação, policiais civis foram até a residência e aguardaram a chegada da equipe pericial.
"No local, de fato, foi encontrado um lençol no interior de um balde, nos fundos da casa", afirmou a delegada.
A perícia também examinou o tecido para verificar a possível presença de vestígios de sangue da criança.
Polícia apura responsabilidade da mãe
Segundo a delegada, o quadro clínico apresentado por Micael indicava diversas lesões, inclusive na cabeça e nos pulmões. Além disso, havia indícios de que alguns ferimentos não eram recentes.
Por isso, a Polícia Civil apura se a mãe participou diretamente das agressões ou se deixou de agir para proteger o filho.
"Pode sim ser apurada a responsabilidade dela, inclusive uma omissão imprópria, tendo em vista que, como mãe, ela tinha o dever legal de cuidado e proteção da criança", explicou Joseth.
A eventual responsabilização dependerá dos elementos reunidos durante a investigação.
Versões sobre suposta queda da cama apresentaram divergências
Outro ponto investigado envolve as diferentes versões apresentadas sobre a suposta queda da criança.
Conforme a delegada, familiares teriam informado inicialmente à equipe médica que Micael caiu da cama enquanto dormia com a mãe e o padrasto.
Posteriormente, no entanto, surgiu outra versão. Nela, o padrasto estaria na sala, enquanto a mãe havia saído para levar outra criança à escola.
A divergência chamou a atenção dos profissionais de saúde e passou a integrar a investigação.
Desde segunda-feira (19), os policiais também identificaram e ouviram novas testemunhas para compreender o ambiente doméstico e familiar em que o menino vivia.
Além disso, profissionais da equipe médica e peritos prestaram depoimentos para auxiliar no esclarecimento dos fatos.
Polícia aguarda autorização para analisar celulares
A Polícia Civil também apreendeu os celulares da mãe e do padrasto.
Segundo Joseth Garcia Erustes, a mãe permitiu inicialmente que os investigadores consultassem uma conversa com o pai dela, avô materno de Micael.
O objetivo era verificar a versão apresentada pela investigada de que teria solicitado socorro ao avô da criança.
Posteriormente, os agentes apreenderam os dois aparelhos e encaminharam o pedido de autorização judicial para a extração dos dados.
A análise poderá contribuir para esclarecer a sequência dos acontecimentos e confrontar as versões apresentadas pelos investigados.
Relembre o caso
Micael deu entrada no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba na segunda-feira (19), após apresentar ferimentos graves. Em seguida, a equipe médica providenciou sua transferência para a Santa Casa, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Segundo a investigação, a mãe e o padrasto alegaram inicialmente que o menino havia caído da cama. No entanto, os profissionais de saúde identificaram lesões que levantaram suspeitas de agressões.
Diante da gravidade do quadro, a Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil iniciou as investigações.
Posteriormente, a Justiça decretou a prisão preventiva da mãe e do padrasto por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura.
Na manhã de quinta-feira (22), familiares confirmaram à reportagem a morte encefálica de Micael.
Com o falecimento, a Polícia Civil passou a considerar a possibilidade de responsabilização por homicídio consumado, enquanto aguarda os resultados periciais e prossegue com as diligências.
Ainda na quinta-feira, o tio e o avô materno de Micael concederam, pela primeira vez, entrevista à imprensa. A matéria completa pode ser acessada aqui.
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