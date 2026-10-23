A Polícia Civil investiga a responsabilidade da mãe e do padrasto pela morte de Micael Davi Costa da Silva, de dois anos, em Araçatuba. Com a confirmação do falecimento da criança, ocorrido nesta quinta-feira (22), os investigados poderão responder por homicídio consumado, com qualificadoras, além do crime de tortura. O corpo do menino foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (23).

Em entrevista à reportagem, a delegada Joseth Garcia Erustes, responsável pelo inquérito, explicou que a investigação também apura uma possível fraude processual. A suspeita surgiu após a polícia encontrar um lençol dentro de um balde, nos fundos da residência onde a criança vivia.

A mãe, de 27 anos, e o padrasto, de 26, permanecem presos preventivamente. Inicialmente, a Justiça decretou a prisão dos dois por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura.

Mãe e padrasto podem responder por homicídio consumado